¿Tiene 4 meses de embarazo? Nadia Ferreira y Marc Anthony desatan rumores por esta foto

Más enamorados que nunca, Nadia Ferreira y Marc Anthony celebraron su primero Año Nuevo como esposos y como padres de su primer hijo, quien portaría orgulloso el nombre artístico de su padre.

Para dar la bienvenida al 2024, la familia se trasladó a República Dominicana, donde el cantante de ‘Vivir Mi Vida’, posee una lujosa mansión de ensueño, rodeada de naturaleza y con una alberca de la que Nadia Ferreira y su bebé ya disfrutaron juntos.

Es la modelo paraguaya, la que ha dado una mirada al interior de sus vacaciones familiares, mostrando un poquito del paraíso al que acudieron para celebrar el final de año, pero fue justo una galería de fotografías, la que desató especulaciones entre los fans, y es que desde hace ya un tiempo, se ha rumorado un posible embarazo de Nadia Ferreira.

Nadia Ferreira con su bebé Marc Anthony Jr. Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Los rumores se vienen dando desde la Navidad pasada, cuando la modelo optó por un look de vestido verde que usuarios relacionaron con una creencia que apunta que quien se viste de ese color se embaraza al siguiente año:

“Es un famoso juego tradicional que si vestís de algún color, eso es lo que te va a pasar el año que viene, por ejemplo, si vistes de verde en las fiestas, al año siguiente quedas embarazada”. Esto se suma a su confesión a la revista ‘Quién’ donde aseguró que le gustaría volver a embarazarse.

Nadia Ferreira desata especulaciones de embarazo por esta foto

Nadia Ferreira compartió en su cuenta de Instagram una serie de tres fotografías donde presumió su etapa maternal con su bebé, quien lucía un pequeño atuendo en color blanco, mientras que la modelo paraguaya, de 24 años, posó con un elegante vestido beige con tintes de la nobleza.

La esposa de Marc Anthony mostró lo mucho que ha crecido su bebé, quien nació el 18 de junio, justo en el Día del Padre, pero fue su última fotografía, la que desató nuevas especulaciones sobre un posible embarazo, que ya lleva un tiempo sonando fuerte

Fue la tercera foto de su galería la que desató rumores, pues en ella, se le ve posando con una enorme sonrisa sobre las piernas de Marc Anthony, mientras ella forma un cuatro con los dedos, él hace un dos, en alusión al año 2024; sin embargo, los fans le dieron una interpretación distinta.

Marc Anthony y Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Usuarios reaccionan a la última foto de Nadia Ferreira

La fotografía no tardó en hacer mucho ruido entre los seguidores de la modelo, y es que algunos no dudaron ni un segundo en dejar comentarios donde se especula un segundo embarazo de Nadia Ferreira: “Como que dicen que ella tiene 4 meses y serán 2 creo no sé”.

Entre otras especulaciones, los usuarios volvieron a criticar a la paraguaya por no mostrar el rostro de su bebé, pero quien también resultó señalado, fue Marc Anthony, preguntándole por qué no postea nada con su esposa “Porque Marc no sube nada con ella , todos quisiéramos tener una mujer así de bellísima y ese hombre no la presume”.