Chiqui Aguayo reveló la gran vergüenza que le hizo pasar su papá en frente de Jorge Zabaleta

En su podcast “Primerizas” junto a Alison Mandel, la comediante Chiqui Aguayo compartió una antigua vergüenza que le hizo pasar su papá cuando ella comenzó su carrera televisiva, y estaba iniciando su trabajo en el programa “El Club de la Comedia”, en la presencia de nada más ni nada menos que el actor Jorge Zabaleta.

Esto sucedió después de la muerte de su abuelita paterna, y su hermano Cristián fue amigo y compañero de colegio del actor de “Machos”, por lo que asistió al velatorio. “Llegó Zabaleta y quedó la caga inmediatamente. Yo como que intuí (que se venía una vergüenza), así que no quería ni saludarlo”, comenzó.

La vergüenza de Chiqui

Sin embargo, era inevitable. Ellos estaban afuera del velorio y su papá la llamó de lejos mientras él hablaba con Zabaleta. La comediante comenzó a demostrar el comportamiento de su padre, “oye Zabaleta, salúdalo po”, le dijo a su hija.

“Yo llevaba como medio año en ‘El club de la comedia’, y mi papá le dice: ‘¿no la conoces? Zabaleta dijo que no, (y su papá agregó) ‘yaa, cómo no la vas a conocer si sale en ‘El club de la comedia’. Es súper chistosa, ¿no andai con un currículum para que se lo pases a Zabaleta? ¿Tú no tenis contactos?’”, contó entre risas.

Chiqui aseguró que “era fucsia, no podía más. Era súper evidente que estaba avergonzada, y él estaba incómodo también”. Aguayo comentó que Jorge se disculpaba por no reconocerla, y reveló que le comentó este episodio al actor años después cuando estuvo de invitada a su programa “Socios”.

A modo de conclusión, la comediante señaló que su papá estaba muy preocupado de que se quedara sin pega. “Quería que yo anduviera con un currículum impreso, ‘siempre es importante que la gente te conozca para que puedas avanzar’ (le decía su padre). Yo creo que siempre quiso que saliera en teleseries”, cerró.