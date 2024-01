Fran Undurraga reveló que tiene “tendencias sadomasoquistas”: “Me gusta ahorcarlos, agarrarlos fuerte...”

En una íntima actividad que se pudo ver en el capítulo de este miércoles en ‘Tierra Brava’, los participantes fueron invitados a citas rápidas donde los hombres iban rotando por las mesas personales de las chicas y abordando diferentes temas en conversación.

El primer tema a conversar fue la infidelidad, donde una pareja no conversó nada: Chama y Fabio, quienes aclararon que no tienen nada que dialogar. En tanto, Daniela Aránguiz, conversando con Luis, la calificó como “lo peor que me ha pasado en la vida”. Nico, por su parte, le confesó a Guarén que una vez fue infiel, y que “no lo volvería a hacer, me sentí como el p…, me comía por dentro”.

El sexo

En el siguiente cambio de parejas el tema fue el sexo, y Nico le contó a Angélica que su primera vez fue con una mujer 9 años mayor que él, mientras Luis le confesó a Shirley que su mejor intimidad ha sido con Daniela Aránguiz. Junior, en tanto, le reveló a Chama que una vez tuvo relaciones con una mujer casada, a pocos metros del esposo, que no se enteró de nada. “Fue como satanás que se incorporó”, rió, y agregó que lleva “más de 3 mil mujeres”.

Conversando del tema de la intimidad, Fran le confesó a Junior que tiene “tendencias sadomasoquistas”. “Me gusta ahorcarlos, agarrarlos fuerte, que estén sufriendo pero gozando”, admitió.

Hablando del peor dolor sentimental que ha sentido, Fabio le habló a Dani Castro de su relación complicada con su ex, Gabrielli. “Fue la falta de confianza y enterarme de cosas feas que hizo con un amigo. Me enteré que se había acostado varias veces con un colega. Me jodió mucho la mentira”, dijo, agregando que duraron un año de pareja y que cuando se fugó a la fiesta electrónica se reencontró con ella.

“Seguimos muy comunicados, nos tenemos mucho cariño. Quiero verla, obviamente. Apenas salga de aquí vamos a hablar, no sé lo que va a pasar. Es todo muy complicado”, admitió.

Guarén, en tanto, le reveló a Jhonatan su término con su anterior novio. “Yo gritaba, no lo quise perdonar, le pegué al auto cuando iba a salir, él arrodillado”, contó. Por su lado, Uriel le confesó a Daniela Aránguiz que con su novia más importante terminaron mal porque tuvieron la pérdida de un bebé.

En la ronda final les tocó conversar a Luis y Chama, quienes aprovecharon de aclarar las cosas. “Me encanta que te lleves bien con la Dany”, le dijo el argentino, a lo que Chama le contestó que “no dijiste las cosas correctamente, me enredaste en cosas que me dijiste”.