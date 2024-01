José Miguel Viñuela habló sobre su secreto en contra de la calvicie: “La gente está impactada de la cantidad de pelo que tengo”

El animador de “Tal Cual”, José Miguel Viñuela, estará presente en el nuevo episodio del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Al momento de ingresar al programa, él habló sobre una situación por la que ha sido consultado en múltiples ocasiones, su cabello.

“La gente está impactada de la cantidad de pelo que tengo, yo tenía un drama con el tema del pelo acá atrás, eso efectivamente lo arreglé, pero el pelo sigue cayendo en distintos lugares”, comenzó.

“El pelo de adelante me lo he mantenido con mis tratamientos y mis cosas. Yo me cortaba para tener entradas, al revés de Lucho Jara, me cortaba porque encuentro que las entradas son más masculinas”, agregó Viñuela.

Esto que una vez fue un problema, ahora es una oportunidad de ganancias para José Miguel Viñuela. “Vendo mucho producto para el pelo y ese producto me genera ingresos”, cerró el animador.