Junior Playboy reveló que tuvo una aventura con una mujer casada y que ha estado con más de 3 mil mujeres

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Junior Playboy llamó la atención tras revelar que tuvo una aventura con una mujer casada.

La confesión se dio en medio de una íntima actividad, en donde los participantes fueron invitados a citas rápidas donde los hombres iban rotando por las mesas personales de las chicas y abordaron diversos temas de conversación.

En este contexto, es donde a Junior le tocó sentarse con Alexandra Méndez, más conocida como Chama, y le contó que en una ocasión estuvo con una mujer casada a solamente unos metros de su esposo, quien estaba dialogando con otras personas y no se percató de nada.

“Fue emocionante, pero me sentía mal igual. (Aunque) en el momento fue todo espectacular, fue como satanás que se incorporó porque fue una electricidad, una corriente, un calor”, recordó.

¿Junior es un buen besador?

Posteriormente, al chico reality le tocó una cita rápida con Daniela Aránguiz, quien le preguntó: ¿Tú te encuentras un buen besador?”. A lo que respondió: “Sí, me encuentro buen besador”.

“O sea, las mujeres que te han besado se enamoran?”, consultó curiosa la exchica Mekano.

“La gran mayoría sí, quedan como ‘ah, Junior tiene lo suyo’. Pero era que no po’, si también he besado a muchas mujeres... Más de 3 mil”, lanzó con sinceridad.

Eso sí, Playboy aseguró que en los encuentros románticos “la química también es importante, me gusta que me muerdan, me peguen”, expresó entre risas.