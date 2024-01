La herida se volvió a abrir: Dani Castro y Uriel nuevamente discuten por celos en “Tierra Brava”

La pareja de “Tierra Brava” compuesta por Daniela Castro y Uriel “Futuro fuera de órbita” estaban recomponiendo su relación después de una grave crisis que ocasionaron los celos del cantante tras la llegada de Nicolás Solabarrieta.

Uriel pensó que la cocinera se sentía atraída por el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, lo que creó una trizadura que se extendió por algunos capítulos. El vínculo se arregló, pero ahora con el reingreso de Shirley Arica, la herida volvió a abrirse.

La Patrona cuando llegó le dio un pequeño piquito a Uriel, y éste le contó lo sucedido a Castro, quien se molestó inmediatamente. Ella recordó los celos del cantante cuando llegó el joven futbolista, los cuales no fueron respaldados por ningún acercamiento físico.

“Si te gusta Shirley, tú dale, eres libre”, le respondió, intentando mostrar comprensión con un toque de celos. Ella le dijo que no era dueña de él, “me importas caleta, pero hace mucho tiempo decidí no perseguir a nadie, no voy a pelear por un hombre”, agregó.

El daño sigue...

Inevitablemente, el tema de Nicolás salió a la luz, “tú te enojaste por nada”, le sacó en cara Daniela. “A mí nunca me gustó Nico y nunca me agarré a Nico (...) Nunca me di un beso con él ni tuve nada”, agregó la cocinera. Uriel se mostró molesto por recordar esta situación, y sumarla a la conversación que tuvieron sobre Shirley.

El cantante señaló que le molestó que le dijera que podría ir detrás de Shirley, ya que sentía que no le importaba que él se alejara de ella. Daniela Castro afirmaba que ellos estaban adentro para pasarlo bien, y no quería más malos ratos. Sin embargo, seguían dándose vuelta en lo mismo.