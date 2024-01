La mejor fiesta de tu vida: King África regresa a Chile este verano a Fiesta Grado 3

“Me pone contento que, gracias a la masividad de Grado 3, mucha gente que añora este tipo de música, toda esa potencia, hace que la gente se entere de que muchos que estamos hace años, aún seguimos vigentes”, expresa con una risa Martín Laacré, el King África original.

El cantante original de la banda regresa a Chile con el Festival Grado 3. El evento ofrece un line up musical centrado en los grandes hits que marcaron el cambio del milenio, con Dj’s y destacados artistas como Vengaboys, El Simbolo, Tronic, Glup!, Supernova, entre otros.

Martín Laacré retornó a los escenarios en 2009, tras una pausa musical de 13 años. Durante ese tiempo se vio forzado a ver como tomaban nombre artístico, King África, para lanzar nueva música.

En su retorno, el cantante original de la banda se adueña nuevamente de su seudónimo y nace una nueva etapa musical. Su primera presentación fue realizada durante un año nuevo en San Fernando, Chile.

“Mi afecto por el país va más allá del público. Chile es mi segunda casa, me siento local. Me gusta respirar Chile, tomar un vuelo y visitar Valparaíso y Santiago”, afirma.

Esta última ciudad será parte de la gira del festival que los llevará por Concepción, Coquimbo y la capital, entre el 12 y 14 de enero. Es la primera vez que King África participa en el renombrado festival para nostálgicos.

“Santiago y Coquimbo son dos ciudades que me han visto en esta nueva etapa de madurez musical. Concepción se me ha negado bastante. Lo conozco, pero nunca he podido tocar ahí. Así que tengo una revancha a nivel masivo”, explica.

El artista, en un estilo alegre y relajado, transmite su emoción por recorrer nuevamente nuestro país junto a destacados artistas de la escena musical del final del milenio en Chile.

“Voy a ofrecer un show cargado de los grandes temas de esa época, más una que otra nueva canción”, concluye.

Volviendo al pasado

En su cuarta edición, Grado 3 invita al público a reactivar los recuerdos de juventud de quienes disfrutaron de la década de los 90′ y principios de 2000′.

“La misión fundamental es entregar memoria emotiva y felicidad. La música es una máquina del tiempo única que te permite revivir tus mejores momentos; te hace simplemente feliz”, afirma Daniel Gómez, fundador y productor de la fiesta Grado 3.

En medio de una ambientación que nos lleva de vuelta a los 90′ y 2000, el evento además contará con una nueva área Village, zona con ornamentaciones y experiencias que remiten a la cultura de la época. Además, dispondrá de puntos de hidratación y una zona de foodtrucks.