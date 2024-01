“Mientras a mí me respeten los acuerdos”: Daniel Alcaíno se sincera sobre una posible participación en el Festival de Viña

Daniel Alcaíno nuevamente se refirió a su fallida participación en el Festival de Viña del Mar durante el 2023, y aclaró si es que tiene intenciones de pisar la Quinta Vergara.

En una conversación con Página7, el actor declaró: “El otro día dije en el programa de Julio César que no soy rencoroso. La otra vez no nos respetaron los acuerdos y encontré que fue una falta de respeto”, aseguró.

“Mientras a mí me respeten los acuerdos, obviamente… que no nos cambien el día que nos tengan, que como ver lo de ping-pong para allá y para acá”, continuó diciendo el comediante.

“Esa vez fue porque íbamos con un público súper infantil, porque iba Tini, qué iba a contar yo ahí”, afirmó Yerko Puchento.

Si se da la cosa

Eso sí, el humorista sostuvo que “si se da la ocasión” le gustaría volver al Festival de Viña porque es un “escenario me genera más ganas de subirme que el vértigo de bajarme. Me atrae siempre, me gustan esos desafíos”.

Finalmente, Daniel Alcaíno descartó querer subirse al escenario en febrero de este año, porque “no está en mi cabeza. He trabajado, gracias a Dios, con hartas cosas” y también comentó que no lo invitaron al certamen de este 2024.