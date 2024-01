“No existe nada mejor”: Diego Muñoz asegura que el nacimiento de su hija le ha cambiado la vida

Diego Muñoz dio a conocer en marzo de 2022 que se encontraba en la dulce espera de su hija junto a la publicista Sofía Heiremans, su pareja.

Desde entonces, ambos mantuvieron absoluto hermetismo sobre el nacimiento de su bebé, sin revelar mayores pormenores del arribo de la retoña.

No obstante, el actor conversó acerca del significado de su hija durante el evento de nominación de los Premios Caleuche, en conversación con Página 7.

Cabe señalar que el galán de teleseries compite en estos galardones en la categoría de Mejor rol protagónico por su papel en “Como la vida misma”.

Sobre cómo la paternidad ha incidido en la creación de Alonso, Muñoz señaló que “sin duda que me ha ayudado mucho”.

“Este personaje cayó en un momento de mi vida en el que yo también soy papá y me ha tocado abordar desde lo técnico”, especificó.

En este sentido, el artista explicó que “con el simple hecho de ser papá, cuando uno lee e interpreta, lo hace desde uno no más. O sea, yo he sido papá otras veces en teleseries y no tienen nada que ver”.

“Entonces, somos vivencias y estas están quedando bonitas y la gente nos ha elegido”, añadió.

Acerca de cómo ha cambiado su vida con la llegada de su hija, el intérprete aseguró que “no existe nada mejor. Además, a mí me llegó siendo viejo. Yo tengo 47 años, acabo de ser papá y tengo una guagua de un año y medio”.

“Yo tengo hartos checks en mi vida. Entonces, en términos de ansiedad, no hay nada mejor para mí que estar con ella”, destacó.

“Es mi mejor panorama, mucho mejor que mis amigos”, valoró Diego Muñoz sobre su retoña.

En esta línea, precisó que “yo trabajo todo el día, llego en la tarde a trabajar a mi casa. Pero es tanto el amor que lo paso muy bien (…) es demasiado rico porque eso me da mucha energía para estar con ella”.