Nuevas películas y un videojuego de Mickey son anunciados tras pasar a ser de dominio público

Luego de aproximadamente 100 años, es ahora cuando ‘Steamboat Willie’ pasó a ser de dominio público, lo que significa que ya se puede utilizar su imagen sin restricciones.

Por tal motivo, a pocas horas de que el ratón más querido por todos, Mickey Mouse, pasara a ser de dominio público, muchos han anunciado se aparición en pantalla de diferentes maneras, bien sea para videojuegos o para películas.

¿Cuál es el videojuego de terror con la imagen de Mickey?

Infestation 88 es el nombre del nuevo juego que ahora tiene la imagen de ‘Steamboat Eillie’, el mismo, fue desarrollado por Nightmare Forge Games y presentado por Steam, la plataforma de distribución de videojuegos que los desarrolladores utilizan para anunciar sus próximos lanzamientos.

Infestation es clasificado como un juego de survival-horror cooperativo y está creado para un Máximo de 4 personas que se encargaran de exterminar plagas siniestras que son. Causadas por las mismas versiones de los personajes clásicos, como Mickey, y, aunque nunca se hace mención al personaje animado, hay una leyenda de descargo de responsabilidad.

“Este juego está inspirado en obras que ahora son de dominio público. Esta creación independiente no ha sido autorizada, patrocinada ni respaldada de otro modo por ningún autor original de dichas obras. Todo el contenido de este juego se utiliza según las pautas apropiadas de dominio público y no está afiliado, relacionado ni respaldado por ningún titular de propiedad intelectual o marca registrada existente”, indican.

Sin embargo, este videojuego aún no se encuentra disponible, ya que es “un juego con acceso anticipado”, lo que quiere decir que solo fue anunciado para involucrar a la audiencia, mientras termina de ser desarrollado.

Anuncian largometraje con imagen de Mickey

A pocas horas de haber empezado el 2024, se presentó el primer adelanto de un filme que Relata la historia de Alex, justo en su cumpleaños número 21, la misma tiene un trabajo nocturno en un local de juegos, en donde sus amigos intentan sorprenderla, pero todo se sale de sus manos cuando un homicida enmascarado intenta divertirse a su modo, persiguiendo a los jóvenes por el local. El filme es desarrollado por Jamie Bailey, en colaboración con Simon Phillips.

Asimismo, aparece otro largometraje igualmente macabro, pero esta vez bajo la dirección de Steve LaMorte, quien es conocido por la parodia de terror ‘The Mean One’, basado en el cuento infantil ‘El Grinch’. Por ahora, la propuesta no posee título, pero se tiene que presentan a un sádico ratón que atormenta a los pasajeros de un ferry.