Pancho Melo recordó el peor personaje que ha hecho en teleseries: “Yo pensé que era mi debut y despedida”

El actor Francisco Melo estuvo invitado este jueves al ‘Buenos Días a Todos’, para promocionar la segunda temporada de “La Cacería”, que se estrenará este jueves a las 22:30 horas por TVN.

En ese contexto y tal como rescató Fotech, el artista se confesó y dijo que “hay nostalgia y mi generación creció con esas producciones de Televisión Nacional de Chile”.

“Está lleno de chascarros, de muchas cosas, de gente que ya no está, entonces es fuerte caminar por estos pasillos pese a que yo me fui hace unos seis años de TVN”, dijo Pancho Melo.

El peor personaje que ha hecho en la TV

Respecto a esto, recordó lo que a su juicio, fue el peor personaje que ha hecho en teleseries.

“Yo pensé que este era mi debut y despedida, porque para mí gusto, es de lo peor que he hecho en la tele. Fue mi primera teleserie en TVN, en el año 95″, contó sobre su personaje de Peter O’Kelly en la teleserie ‘Estúpido Cupido’.

Melo ya había hablado de este personaje, del cual manifestó años atrás que “yo no me acomodé, no lo supe hacer. Es como cuando hay personajes que te quedan con la camisa perfecta. Peter O’ Kelly no fue una camisa, fue muy incómodo hacerlo”.