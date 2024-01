“Pobre del hijo de p*** si no me paga”: Helhue Sukni ya está cansada de que sus clientes no le paguen la segunda parte

La apodada como “la abogada de los narcos”, Helhue Sukni, tiene un fiato especial con Pamela Díaz, y nuevamente fue entrevistada para su programa de Youtube, “Sin Editar”, el primero de este 2024. En este espacio, ella se descargó en contra de sus clientes deudores.

Esta conversación se llevó a cabo en noviembre, antes de la Navidad, y la abogada estaba notoriamente con el ánimo más bajo por el estrés de su trabajo que se exacerba a final de año, debido a que sus clientes la apremian para que liberen a sus familiares.

A propósito de esta carga laboral, ella confesó que “tengo miedo a que me de un ACV (accidente cardiovascular). La gente es tan exigente, y después lo sacas en libertad, y son tan mal agradecidos, es una cosa atroz ¿Sabes qué me molesta? Que no te paguen la segunda parte”.

Ella contó de un caso reciente, en donde con su hija y otra abogada sacaron en libertad a un preso, y la mujer con quien estaba trabajando la “tía Helhue”, no le pagó y le terminó bloqueando el celular para que no la pudiera ubicar. “Pero las maldiciones que le echo, mátate”, contó entre risas.

“Son todos frescos”

Sukni relató otro caso en donde dejó a un convicto en 3 años y un día, después de ser arrestado con una vasta cantidad de sustancias ilícitas, pero como no le pagaron, terminó renunciando al caso. “Se hizo el juicio de nuevo y quedó con 6 años, así que lo andan buscando a mi tío”, reveló.

“No te pagan la segunda parte porque son todos frescos, entonces ahora no doy puntada sin hilo. El otro día dejé presos a dos colombianos, no le hice la pega hasta que me pagaran mierda, y los dejé presos. Ellos tenían ese día de salir en libertad”, continuó Helhue.

Ahora Helhue Sukni está lidiando con otro caballero que está dilatando el segundo pago. “Me dijo: ‘le pago el jueves’. Pobre del hijo de p*** si no me paga el jueves”, lanzó despertando risas en la locación.

Pamela Díaz le consultó si tiene susto de que algún cliente se enoje con ella, y termine haciéndole daño, pero la abogada no tiene miedo. “Es que ningún cliente se va a picar conmigo, por el contrario, yo estoy picada con ustedes. Yo estoy pica’ porque ellos son los que me quedan debiendo, yo no me porto mal”, cerró.