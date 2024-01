Selena Gómez comparte detalles de su próximo disco: Así podría ser su regreso a la música

En la actualidad, Selena Gómez se encuentra enfocada en su faceta como empresaria, gracias a su marca de maquillaje Rare Beauty, por lo que ahora ha sorprendido la posibilidad de que retome su carrera de cantante.

Así que aquí te compartimos los detalles, pues la exestrella de Disney sorprendió con una revelación.

¿Selena Gómez volverá a la música?

A pesar de haber lanzado la canción “Single Soon” en agosto del año pasado y de confirmar que su nuevo álbum estará disponible próximamente, la cantante de “Sad Serenade” ha contemplado la posibilidad de que este próximo disco sea también el último en su carrera.

Durante su intervención en el podcast Smartless, Gomez dio detalles sobre sus inicios en la industria musical, destacando que su carrera comenzó en el sello discográfico Hollywood Records, que es una subsidiaria de Walt Disney.

“Comencé a divertirme mucho con la música y luego hacer giras fue muy divertido, así que seguí adelante. Pero cuanto mayor me hago, más pienso: ‘Me gustaría encontrar algo con lo que asentarme’”, reveló la artista.

Así ha sido la carrera musical de Selena Gómez

Nacida el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, la famosa comenzó su ascenso a la fama a temprana edad, inicialmente como actriz en Disney Channel.

Su incursión en la música se materializó con la formación de la banda Selena Gomez & The Scene, que lanzó su álbum debut “Kiss & Tell” en 2009.

El éxito no se hizo esperar, consolidándose con hits como “Naturally” y “Tell Me Something I Don’t Know”. A través de su colaboración con The Scene, Gómez experimentó con un pop juvenil, conquistando a un público masivo.

La artista dio un giro a su carrera con álbumes como “When the Sun Goes Down” (2011) y “Stars Dance” (2013), explorando sonidos más maduros y electrónicos.

Su álbum “Revival” (2015) marcó un punto de inflexión, exhibiendo una faceta más sensual y empoderada.

La cantante también ha tenido colaboraciones exitosas con artistas de renombre. Su participación en “Taki Taki” junto a DJ Snake, Cardi B y Ozuna, así como en “Ice Cream” con BLACKPINK, la han posicionado entre el público.

Con el lanzamiento de “Rare” en 2020 y el más reciente sencillo “Single Soon” (2021), la artista demuestra que su creatividad sigue floreciendo y su voz continúa siendo una fuerza relevante en la escena musical contemporánea.