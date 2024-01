“Un lindo desafío”: Cony Capelli analizó su paso desde un reality a ser notera del ‘Contigo en la mañana’

No sabíamos bien qué labor iba a hacer en Chilevisión la ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, luego de que ella misma anunciara que firmó contrato con la estación televisiva para trabajar durante este 2024 que recién inicia.

Sin embargo, hoy se disiparon todas las dudas cuando apareció muy empoderada realizando un movil desde la playa del Quisco, Quinta región, habló con la gente, comió comida típica de la zona y hasta le coqueteó al mismísimo Roberto Cox.

Por eso, la ex chica reality habló muy emocionada sobre su primer día de trabajo en el matinal del canal de Paramount. “La verdad me sentí súper bien, me sentí muy bien, es muy entretenido. Igual fue sorpresivo, porque fue en vivo”, partió reconociendo la joven en conversación con La Cuarta.

“Lo pasé super”

Aunque había nervios por su nuevo rol en la tele, Cony reveló que el apoyo de su ahora colega Gino Costa la ayudó un montón.

“Tenía a una persona con mucha trayectoria televisiva, que es el Gino, me ‘apañó’ harto, me entregó varios consejos. El equipo en general me apoyaron mucho, me sentí con harta confianza de poder explayarme, ser divertida, la pasé súper bien, es una experiencia distinta y aún queda mucho por aprender, pero me sentí súper bien, el equipo me trató excelente”, aseguró.

De hecho, no desconoce que el desafío es grande, porque pasar de ser la protagonista de un reality a hacer notas con tintes periodísticos en la calle es algo bien distinto.

“Son dos formatos completamente distintos, en un reality solo tenía que ser quien soy, no era necesario informar sobre algún tema o entretener, no sabes como va a ser el recibimiento de la gente cuando uno los aborda”, explicó.

“Yo creo que es muy diferente lo que hice en el reality a lo que estoy haciendo actualmente, es por eso que me parece un lindo desafío, es enriquecedor”, admitió.