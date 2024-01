Britney Spears deja por el suelo rumores de su nuevo disco "Jamás volveré al mundo de la música"

En un giro inesperado, la icónica cantante Britney Spears hizo eco en las redes sociales para desmentir fervientemente los rumores que circulan sobre su regreso a la escena musical. La cantante, conocida por su carrera llena de éxitos y altibajos, se pronunció en su cuenta verificada de Instagram el miércoles, poniendo fin a las especulaciones que sugerían la producción de un nuevo álbum.

Este pronunciamiento contradice las expectativas de los fanáticos que anhelaban el retorno triunfal de la “Princesa del Pop” al estudio. Su último álbum titulado “Glory”, lanzado en 2016, fue un recordatorio de su indiscutible talento musical. A lo largo de su carrera, Spears ha acumulado éxitos como “…Baby One More Time” y “Toxic”, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes de la música pop.

Britney dice adiós a su carrera musical

En la publicación, acompañada por una famosa pintura de Salomé, Spears no dejó lugar a dudas al afirmar: “Solo para dejarlo claro, ¡la mayoría de las noticias son basura!”. Desmintió los informes que afirmaban que estaba trabajando en un nuevo álbum y afirmó con contundencia: “¡Nunca volveré a la industria musical!”.

A pesar de su declaración categórica, Spears admitió que no ha estado completamente ausente del ámbito musical. A lo largo de los años, ha lanzado sencillos ocasionales, como “Hold Me Closer” con Elton John en 2022 y “Mind Your Business” con Will.i.am el año pasado.

No obstante, la artista reveló su participación más discreta como “escritora fantasma”, confesando que ha escrito más de 20 canciones para otros artistas en los últimos dos años. La controvertida figura de Spears alcanzó su punto álgido en 2007 cuando enfrentó desafíos personales que llevaron a una tutela legal que controló muchos aspectos de su vida.

Britney se quita de encima todas las especulaciones de los fans y medios

La publicación de Spears también abordó las especulaciones sobre su biografía de 2023, “The Woman in Me”, afirmando que la idea de que se lanzara ilegalmente sin su aprobación era “muy lejos de la verdad”.

La biografía, que arroja luz sobre su vida y carrera, ha sido un testimonio revelador de los desafíos enfrentados por la artista a lo largo de los años. A pesar de los vaivenes en su carrera, Britney Spears continúa siendo una figura destacada en el mundo del entretenimiento, y su influencia perdura en la música pop.