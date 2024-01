Cher reportó a su hijo como desaparecido y teme que gaste su dinero en drogas

La famosa cantante Cher reportó a su hijo Elijah Blue Allman, de 47 años, como desaparecido. La artista ya había solicitado la tutela del hombre, alegando que está afectado con el abuso de drogas y ahora, se muestra preocupada porque no sabe de su paradero.

Page Six reseñó que la intérprete de ‘Believe’, de 77 años, teme que Allman gaste todo su dinero en sustancias estupefacientes. Solicitó con urgencia ser su tutora temporal, mientras él recibe tratamiento para recuperarse de la adicción.

Documentos judiciales a los que tuvo acceso el citado medio, refieren que la artista se propone para “administrar” las finanzas de su hijo, esto a pesar de que él está casado desde hace 10 años con Marieangela King, con quien se reconcilió recientemente.

Imagem: Facebook/@elijahblueallman

Cher basa su solicitud de tutela en “problemas graves de salud mental y abuso de sustancias”, destacando que él no puede cuidarse a sí mismo y que si gasta todo su dinero en adicciones, se quedará sin nada para recuperarse.

La cantante además alega que sin ningún tipo de control, la vida de su hijo está “en riesgo” y que tener su tutela no le haría ningún daño, además considera que King podría tomar medidas para evitar que él se entere de la audiencia de tutela, convocada para este 5 de enero.

Elijah Blue Allman y su esposa

Por ahora, no se sabe nada de Elijah Blue Allman, ni de alguna posición suya a través de sus abogados. No obstante, su esposa King dijo a Page Six que encuentra “inquietante” la solicitud de tutela por parte de Cher.

Como pareja de Allman, King aseveró que ella puede cuidar de su marido.

“A pesar de un patrón claro de ser arrasada y socavada repetidamente, un patrón que ha existido a lo largo de sus 10 años de matrimonio, la Sra. King rechaza por completo cualquier inferencia de que es incapaz de cuidar a su marido o de tomar decisiones médicas y/o financieras sólidas, decisiones en su nombre”, dijo un representante legal.

La propia Cher indicó que su hijo gana 120.000 dólares al año y que “tiene derecho a distribuciones periódicas de un fideicomiso establecido por su padre para su beneficio”.