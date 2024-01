Kim Kardashian decide cerrar su propio videojuego, a pesar de haber obtenido 40 millones de dólares en ganancias

En una sorpresiva decisión, Kim Kardashian ha revelado que su famoso juego móvil, “Kim Kardashian: Hollywood”, cerrará sus puertas después de 10 años de estar disponible en plataformas de Apple y Android.

El anuncio marca el fin de una era para los millones de fanáticos que han seguido las andanzas virtuales de la estrella de reality durante la última década.

Lanzado en 2014, el juego ha sido un fenómeno cultural, registrando una asombrosa cifra de 22 millones de descargas en todo el mundo. Además, ha sido un éxito financiero, generando más de 40 millones de dólares en ganancias a lo largo de su tiempo en el mercado.

La noticia del cierre ha dejado a los fanáticos reflexionando sobre el impacto duradero que ha tenido el juego en la cultura pop y en la experiencia de juego móvil.

Los looks del clan Kardashian-Jenner en la app de Kim Kardashian Hollywood

Kim Kardashian, quien ha estado activamente involucrada en el desarrollo y promoción del juego, expresó su agradecimiento a los seguidores a través de las redes sociales. En una declaración, la empresaria y estrella de reality señaló:

“Este viaje ha significado mucho para mí, pero me he dado cuenta de que debo volcar mi energía en otras pasiones. Siempre me sentiré inspirada por la comunidad que hemos construido juntos. Quiero dar las gracias, desde el fondo de mi corazón a todos los que han jugado y disfrutado de ‘Kim Kardashian: Hollywood’ en los últimos diez años”, dijo según la revista Quien.

La decisión de cerrar el juego no solo marca el fin de una era, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de las experiencias de juego basadas en celebridades. Con un historial tan exitoso, el legado de “Kim Kardashian: Hollywood” perdurará como un hito en la industria de los videojuegos móviles.