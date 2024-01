“Mentirosa de mier**”: Shirley Arica, Jhonatan Mujica y Chama protagonizaron una nueva pelea en “Tierra Brava”

El capítulo de este jueves de “Tierra Brava” concluyó con un gran conflicto entre Chama, Shirley Arica y Jhonatan Mujica. Una antigua polémica fue sacada a colación, y la venezolana comenzó a arremeter en contra de sus compañeros de encierro por un supuesto cahuín.

Todo comenzó cuando el modelo estaba hablando con Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, y se quedó callado cuando llegó la Botota, quien pensó que estaban pelando a Chama, y aseguró que le iba a contar esto a su amiga. Los tres se rieron y Mujica aseguró que se quedó en silencio y miró a la transformista porque la encuentra cahuinera.

La comediante se molestó y señaló que Jhonatan era el cahuinero porque intentó sacarle información a Shirley Arica sobre la vida de la Chama para después contárselo a Pamela, en el momento en que estuvieron una noche esposados. Esto fue negado tanto por el modelo de alta costura como por la Patrona.

“¡Qué caigan las caretas!”

Chama fue invocada y comenzó la trifulca. Botota le contó lo ocurrido, y la venezolana aseguró que los dichos de Arica y Mujica son mentiras. “Tú me lo dijiste en el baño, que no sabías nada de mi vida pero que Pamela quería saber ‘para destruirme’”, afirmó Alexandra Méndez.

“Si tú dices que yo miento, tú eres tremenda falsa. ¿Me lo niegas en mi cara? Eres una falsa de mierda”, le gritó Chama a Shirley, quien reiteraba que no era verdad. Por su parte, Botota estaba echándole leña al fuego y exclamaba a lo lejos: “¡Qué caigan las caretas!”.

Después, Jhonatan se convirtió en el blanco de Chama, quien afirmó que se alejó de él debido a que se enteró de esta supuesta maquinación. La venezolana juró por su madre de que esto era verdad. Shirley Arica y Chama se seguían tratando de mentirosas, y la Patrona se alejó tras decir “mentirosa de mierda”.

Jhonatan sostuvo que todo esto fue un cahuín iniciado por Botota, y Dani Castro se metió en la pelea. “Tú eres igual de cahuinero, no te hagas. Siempre opinas de todos”, le dijo. También le echó en cara que Jhonatan, poco rato antes, negó haber escondido el pan en el horno, cuando en realidad sí lo hizo. “Te me caíste, me mentiste en la cara”, lo acusó.

“Podrán decir cualquier cosa de mí, que soy cahuinera, pero mentirosa no”, indicó, por su parte, Botota a Alexandra cuando estaban conversando apartadamente.