Miguelito aclaró su relación con Shirley Arica: “Si me hubiera gustado de otra manera se lo hubiera dicho”

En el nuevo capítulo de “Tierra Brava”, Miguelito se refirió a sus sentimientos por Shirley Arica, esto luego de varios rumores sobre que quería ser más que amigo de la peruana.

La confesión del exMorandé se dio cuando conversaba con Francisca Undurraga, quien le preguntó al comediante si es que de verdad le gustaba su compañera de encierro.

“Somos amigos solamente. Todos me molestan, pero si me hubiera gustado de otra manera se lo hubiera dicho”, aseguró, aclarando que no existen otro tipo de sentimientos por Shirley.

A la mañana siguiente, y ya confirmando sus palabras, Miguelito aprovechó de botar las flores del “santuario” que hizo en honor a Shirley tras levantarse a hacer ejercicio.

En ese momento, Angélica le preguntó si soñó con Shirley o Fran. “Con ninguna. Cuando desperté pensé en mi esposa”, aseguró.