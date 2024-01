Palta Meléndez sin filtro por humoristas de stand up: “No me río porque es mucho relato y poco chiste”

En un nuevo y capítulo del programa digital “Es La Hora De Tu Podcast”, los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito” conversaron con el comediante nacional Juan Carlos “Palta” Meléndez, que en la actualidad está radicado en España.

El artista que se presentó dos veces en el Festival de Viña del Mar, se refirió a cómo ha tenido que cambiar el humor en los últimos años. “La evolución ha sido para bien en términos de alejarse de la burla y de la mofa, que ese era parte del humor del siglo XX”, opinó en primer lugar.

El stand up

“Eso me parece un avance extraordinario, pero ahora hay mucho relato…”, puntualizó Meléndez sobre la comedia actual, asegurando que “con muchos colegas de stand up no me río mucho, porque hay mucho relato y poco chiste”.

Para desarrollar mejor su punto de vista, el eximitador de conocidos rostros de la política explicó que “nosotros en la antigua escuela somos de mucho remate y hartos chistes entremedio”.

“Uno en la vieja escuela va con un pre-guión, súper preocupado de hacer reír y buscando el clímax”, aseveró, afirmando según su parecer que “en el stand up comedy no, tú sales y te pones a conversar con el público y vas armando la rutina de acuerdo al diálogo que tienes”.

De igual forma, Meléndez reconoció que “hay grandes exponentes” en el mundo del stand up, y fue ahí que Willy Sabor complementó su punto al destacar que “los humoristas cuando tienen ángel y carisma, tienen un 50% asegurado, pueden decir lo más atroz y les sale con gracia”.

