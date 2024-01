¿Por qué fue cancelada la serie ‘Victorious’?

Con un total de 4 temporadas y 60 episodios, en el año 2013 la serie ‘Victorious’ llegó a su fin, la misma cuenta la historia de Tori Vega, una chica de 16 años que durante un tiempo vivió bajo la sombra de su hermana mayor u que ahora, se ha encargado de enfocarse en las artes escénicas, a pensar que nunca ha creído ser una persona muy talentosa.

Un año antes de su último episodio, se reportó que el programa de original de Nickelodeon habría sido cancelado, ya que el canal de televisión no seguiría adelante con su producción.

“Nickelodeon no seguirá adelante con la producción de una cuarta temporada de Victorious después de la última temporada que se estrenará este otoño”, dijo en su momento la cadena televisiva en un comunicado recuperado por Deadline.

Esto ocurrió después de que se anunciara la creación de dos series derivadas de iCarly: ‘Sam & Cat’ y ‘Gibby’, siendo esta última una serie que no logró alcanzar mucho éxito.

En ese momento, Schneider afirmó que la decisión de la cadena fue la principal razón, ya que Nickelodeon solía limitarse a producir solo 60 episodios, incluso si los programas tenían un gran éxito.

“Esta fue decisión de la cadena, no mía. Por favor, comprendan: Casi todos los programas de Nickelodeon tienen una duración de aproximadamente 60 episodios. Hicimos alrededor de 60 episodios de Drake & Josh... de Zoey 101... e hicimos 41 episodios de The Amanda Show... y todos esos programas fueron grandes éxitos”, indicaron, exhortando además al público a no enojarse con el elenco o los que forman parte de la producción. “Todos querían que Victorious continuara, y yo también”, agregó Schneider.

Durante un extenso período, circularon rumores sobre una supuesta ruptura entre Ariana Grande y Victoria Justice en relación con la serie ‘Victorious’. Algunos seguidores acusaban a Ariana de abandonar el programa para protagonizar ‘Sam y Cat’, mientras que otros afirmaban que Victoria ya no deseaba continuar. No obstante, con el transcurso del tiempo, ambas han desmentido estos rumores.

“Creo que TODOS tenemos mejores cosas que hacer que sacar a la luz un drama inexistente de hace 7 años”, escribió en su cuenta de Twitter (Ahora X) Victoria en el año 2017. “Dicho esto, estoy un poco emocionado de ser finalmente un meme”.

En 2019, la actriz principal afirmó que mantenía comunicación con Victoria Justice, y recién en 2023, durante una entrevista con E! News, indicó que ambas habían discutido la “narrativa que se creó”, negando la existencia de problemas entre ellas.