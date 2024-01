¿Siguen en contacto?: Eskarcita contó la firme sobre su actual relación con sus excompañeros de “Gran Hermano”

Una gran ausente de todas las juntas que se han visto entre los participantes de “Gran Hermano” que llegaron a la recta final es Eskarcita. Esto llevó a especulaciones de que existe una mala relación entre la joven y sus excompañeros.

Ella fue consultada por LUN sobre si mantiene contacto con sus compañeros, y Scarlette Gálvez fue clara: “Por Instagram, nos dejamos comentarios y buena onda, pero así como estar yo en el círculo no, porque no he dedicado tiempo para eso”.

“No hay mala onda ni nada, nos hemos topado, pero no nos hemos juntado, por mi lado no. Cada uno está enfocado en lo suyo y no hay nada malo en eso”, añadió Scarlette.

Eskarcita, una emprendedora

Por otro lado, Eskarcita habló sobre su emprendimiento y los eventos discotequeros que está realizando. Ella hizo una venta masiva de su clóset, y las ganancias las ocupará para renovar sus atuendos. Sobre su tienda con su amiga Maca, ellas ya están trabajando con una costurera que les ayuda con la confección.

Por otro lado, el dinero de los eventos, tendrán otro destino. “Pienso seguir con la ropa, las ventas se me dan bien y es algo que nunca muere, pienso seguir invirtiendo por ese lado”, señaló.

“También me gustaría estudiar, no sé si una carrera, pero sí cursos, instruirse en el mundo del márketing, de las ventas, eso me interesa ahora que uno va sosteniendo otro capital”, afirmó.