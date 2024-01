Alison Mandel contó cómo está sobrellevando su lesión en la cadera: el doctor le pidió una resonancia y no salió bien

La comediante Alison Mandel no está al 100% con respecto a su salud física, debido a que sigue sufriendo las repercusiones de un desgarro dentro de su pierna, específicamente en el muslo, que sucedió hace 10 años mientras hacía circo, el cual no lo trato debidamente en su momento.

En una conversación con LUN, la humorista que se está preparando para subirse a la Quinta Vergara en la primera noche del Festival de Viña del Mar, habló sobre esta aflicción que la acongoja. Alison quiso retomar las acrobacias, y se puso en campaña para ser más responsable con su lesión.

“Ahora quise retomar las acrobacias y me tiró un poco, así que dije ‘ahora que tengo recursos, me voy a tratar bien’. Fui al médico, me pidió una resonancia y en la resonancia salió todo mal. Yo me autodenomino como muy bruta, pude vivir con ese dolor (del desgarro) y podría haber seguido, pero dije ‘es momento de cuidarse a sí misma’ y ahora estoy tan arrepentida”, contó entre risas.

“En la resonancia salió que tenía un hematoma interno, una rotura del lábrum (en la cadera derecha) y el desgarro, que era como un hoyo”, detalló la comediante, quien se encuentra en rehabilitación física por lo mencionado.

Su proceso de rehabilitación

Alison contó que el dolor estaba cada vez más presente, y lo sintió vivamente en un viaje a Temuco para un show. Ella reveló haber estado súper incómoda en el viaje en avión, “no hallaba cómo sentarme y me empecé a desesperar. Me duele al hacer ejercicio. Yo estaba haciendo dos shows por noche y bajé a uno, porque igual me muevo harto en el escenario y terminaba muy adolorida”.

Sobre su proceso de rehabilitación, la comediante relató que “ya había terminado la kine, y volví a la semana siguiente (...) Llevo como 13 sesiones, empecé hace tres meses y hay períodos en que no me duele, entonces voy cuando tengo mucho dolor”.

Finalmente, Alison Mandel contó cómo va a manejar esta lesión y su presentación en el Festival de Viña del Mar. “La vez pasada fui con tacos, estaba más joven. Ahora voy a ir con zapatillas, porque estoy medio endeble y adolorida, pero eso nunca se va a notar”, cerró.