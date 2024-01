“Este lugar les pertenece”: Camilo mostró cómo sus fans le ayudaron a construir su estudio creativo

Camilo le adelantó a sus seguidores cómo va quedando su nuevo espacio creativo, en el cual aparentemente estará condicionado para que él pueda inspirarse y componer varios de sus temas, dejando ver que su ‘tribu’ colaboró de manera directa para darle forma a esta importante habitación en su hogar.

El cantante suele conectar con sus fanáticos a través de una gran cantidad de maneras, desde dedicarles canciones, pasando por interactuar con ellos en los conciertos, hasta actualizarlos con varios detalles de su vida como músico, padre y esposo a través de sus historias de Instagram.

Y a través de esta plataforma, el colombiano le comunicó a sus seguidores que en los próximos días estaría trabajando duramente para convertir una habitación de su hogar en un gran espacio creativo, para componer y hasta grabar algunos de sus temas, convirtiendo este lugar en una especie de “santuario”, tal y como describió en unas historias anteriores.

Pero a través de una publicación en Instagram, Camilo mostró que además de algunos trabajadores y su persona, sus fanáticos también lo han ayudado de manera directa a darle forma a este nuevo espacio.

Y es que a través de sus historias de Instagram invitó a sus fans a que le compartieran algunas frases importantes para escribir en lo muros de la habitación.

“Vamos a convertir el taller creativo en un lugar listo para grabar audio cuando queramos. Y a mí se me ocurre que quiero llenarlo de frases que ustedes me manden”, dijo el artista antes de empezar a pintar las frases en las paredes, aclarando también que esto no solo le pertenece a él, sino también a su tribu.

Camilo escribió varias frases interesantes en su estudio

En el clip compartido en Instagram se pueden ver algunas de las frases que sus seguidores le compartieron, no solo escribiéndolas en la pared, sino también dándoles su respectivo reconocimiento a cada uno al escribir el usuario de Instagram de cada colaborador.

Frases como “todo lo que veo me pertenece”, “amar es compartir el postre”, “amar es nuestra revolución”, “¿y si sí?” y “a la orden pal desorden” son algunas de las frases que los seguidores de Camilo compartieron y que se vieron plasmadas en las paredes de su estudio creativo.