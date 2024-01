Felipe Izquierdo habla sobre su hijo con sordera severa: “Él es un héroe en sí mismo, porque ha sabido sobrevivir”

Felipe Izquierdo habló sobre su vida personal durante el más reciente capítulo de “La Cabaña”, en donde habló sobre la condición de su hijo menor.

El momento se dio en medio de la dinámica de La fogata de la verdad con Karen Doggenweiler, cuando le consultaron sobre el significado del legado de su hijo Felipe en su vida, quien padece hipoacusia severa, es decir, sordera en ambos oídos.

“Él tiene equipos, pero en el proceso y desarrollo de él hubo muchos problemas, porque lo aislaron. Uno siempre se imagina que los hijos van a tener todas las condiciones para poder volver y hacer lo que ellos quieran hacer, pero en el caso de Felipe me quedó grande el poncho”, expresó el comediante.

Según las palabras de Felipe, su retoño “venía con una situación que no me la había imaginado. Me ha costado mucho soltar, pero he aprendido de él. Me proyecto mucho en lo que le pasó, porque siento que él es un héroe en sí mismo, porque ha sabido sobrevivir”.

“Lo he dicho antes, pero lo reitero, es duro decirlo, pero no habría cambiado nada de su vida, él hace que uno esté con los pies en la tierra, eso vale mucho. Es un tipo jodido, no estoy hablando de un santo, pero yo también lo soy, pero me gusta que sea así, que sea rebelde. Espero que él logre todo lo que tenga que lograr, y que tenga la sabiduría para aportar, a la sociedad y al mundo, toda su creatividad y experiencia”, cerró en el programa de Mega.