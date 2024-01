Fernando Larraín sorprendió con una atrevida confesión sexual: “Encuentro interesante sentir un poquito el dolor en la...”

El actor Fernando Larraín estuvo presente en el último capítulo del estelar de Mega, “La Cabaña”, en donde habló sobre una atrevida afición sexual, la cual le trajo un problema en el aeropuerto de Londres, debido a la cantidad de implementos que llevaba en su equipaje.

La animadora Karen Doggenweiler sacó una caja la cual tenía diversos juguetes sexuales sadomasoquistas, y el actor apuntó al antifaz como su favorito, ya que “se desarrollan los otros sentidos”.

Él confirmó que ocupó estos juguetes, en específico el látigo, y al ser consultado si es que le gusta que le peguen, Fernando contestó que le gusta “sentir un poquito el dolor en la sexualidad, lo encuentro interesante”.

Atrapados en el aeropuerto

Su amigo Felipe Izquierdo recordó una anécdota cuando viajaron a la capital de Inglaterra, “yo voy caminando y lo veo, la policía inglesa lo agarra por sospechoso. Él me apunta así como ‘viene conmigo’, ninguno de los dos hablamos inglés, con suerte castellano”, relató.

“Nos meten en una pieza, y abren las maletas. La empiezan a revisar, en mis maletas no había nada, ropa nomás, pero en la de Fernando venían todas estas cosas más revistas pornográficas. En la policía inglesa veían dos tipos solos, entre que se reían y yo pensaba ‘estos hueones van a pensar que somos (gay)’”, continuó.

“Yo no sabía cómo explicarles en inglés que no era pareja de este hueón, y menos víctima, ni que me iban a meter bolones, ni que me iban a amarrar, ni iba a ser sujeto de sumisión. Al final los convencí, pero se reían a gritos”, terminó Felipe Izquierdo.