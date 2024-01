Gonzalo Egas entregó su sincera opinión sobre “Tierra Brava”: “No me gustó, lo encontré fome”

El exchico reality por excelencia y ganador de uno de los encierros más icónicos de la televisión chilena (“La Granja”), Gonzalo Egas, confesó que muchas personas asumieron que él sería uno de los fichajes de “Tierra Brava”, lo que estaba muy alejado de la verdad.

En una entrevista con La Cuarta, el boxeador señaló que en su jefatura daban por hecho que él estaría en el reality del 13, y le pedían que les avisara con anticipación si es que se iba, ya que no les gustaría enterarse por la prensa.

“Nadie de Canal 13 me contactó, nada. De hecho, cuando me preguntaban si iría, yo explicaba que estoy muy contento con lo que estamos haciendo en el Fighting. Si me ponen 200 millones, obvio, voy”, aseguró Gonzalo Egas.

¿Volvería a encerrarse?

Gonzalo comentó que su regreso a los realities es difícil. “El formato reality que conozco, te metes tres meses y medio y te ganas un premio... y ya no iría, prefiero quedarme trabajando en lo que estoy, porque me encanta. Prefiero presentar las peleas el sábado por la noche”, afirmó.

Finalmente, confesó si es que ha visto “Tierra Brava”, y él fue completamente sincero, “le di una oportunidad, básicamente porque es Canal 13 y le tengo cariño a esa gente. Pero no me gustó, lo encontré fome”, cerró.