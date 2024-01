“Me la paso por el pi**”: Futuro lanzó un fuerte descargo tras rumores sobre su vida amorosa

El cantante urbano Uriel Romero, más conocido como “Futuro fuera de órbita”, arremetió con todo en contra de los rumores de una supuesta relación paralela que mantuvo mientras estaba con Daniela Castro en el reality “Tierra Brava”, quien todavía sería su pareja.

En Instagram circula un extracto del reality de Canal 13, de una conversación que Uriel mantuvo con Luis Mateucci, “yo tengo una mina así afuera, pienso en ella a cada rato, a cada rato. Pa’ hacer el cuento corto, es mi mejor amiga. Yo le dije que el día que tenga un hijo va a ser con ella (...) Ella es la elegida”, afirmó.

“Vivir hablando m...”

Esto despertó una ola de rumores de que Uriel no estaría siendo sincero con Daniela Castro, y de que tiene una relación paralela con su mejor amiga. Futuro se enteró de estas especulaciones y decidió enfrentarlas a través de su cuenta de Instagram.

“Me acabo de levantar y veo unos rumores que me dan risa. Página de mier** me la paso por el pi**. Ustedes viven de nosotros, no nosotros de ustedes. Me da lo mismo lo que hablen porque para eso sirven: para vivir hablando mier**”, lanzó.

“Me da mucha pena la gente que se comunica con ustedes que lo único que saben hacer daño”, cerró el cantante urbano.