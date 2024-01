‘Past Lives’, la cinta que necesitas ver ahora si crees en los amores destinados a ser

¿Alguna vez has sentido un amor intenso y profundo por alguien que te corresponde pero que por alguna razón no pueden estar juntos? Quizá se trata de alguien que conociste en un momento crucial de tu vida pero que la misma los llevó a tomar caminos separados y que sin importar el paso del tiempo, esos sentimientos mutuos permanecen, lo que les da la esperanza de estar destinados a ser algo más. Ese es el lado más doloroso del amor que tiene a todos los que han visto Past Lives reflexionando.

No todas las historias de amor tienen “y vivieron felices para siempre” porque al parecer, hay otro tipo de amor que no es brillante ni feliz. Esta experiencia puede ser una fuente de intensa frustración y angustia y la tarea de procesarla y seguir adelante no es fácil. Cuando fuerzas externas o internas están destinadas a manteneros separados, ¿cómo lo afrontas?

Esto es lo que debes saber de Past Lives

“Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia profundamente conectados, se separan después de que la familia de Nora emigra de Corea del Sur. Décadas más tarde, se reencuentran durante una fatídica semana mientras enfrentan el destino, el amor y las decisiones que marcan la vida”, reza la sinópsis oficial.

Past Lives se centra en Nora (interpretada por Greta Lee), una dramaturga coreana que emigra dos veces para llegar a Nueva York y se encuentra en la cúspide de una carrera prometedora, con un marido escritor estadounidense, Arthur (John Magaro), con quien compartir sus sueños y una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, Nora se la pasa recordando su vida en Seúl y a su amor de la infancia, Hae Sung (Teo Yoo), a quien vuelve a ver de forma inesperada para darse cuenta que esos sentimientos por parte de ambos han permanecido a través del tiempo.

Se trata de una película que nos plantea cómo el destino hace de las suyas y cómo los caminos elegidos y compromisos asumidos, son parte de este. Es una de esas historias en las que seguimos la conexión de dos personas que navegan por las complejidades de la soledad y el autodescubrimiento, después de estar separados durante años. Y es que la vida rara vez se desarrolla de acuerdo con nuestros planes.

Una cinta llena de lecciones para quienes creen en el destino

A medida que crecemos y maduramos, nuestros sueños y aspiraciones evolucionan, y las circunstancias externas pueden llevarnos por caminos inesperados. La cinta es un recordatorio de cómo cada una de las interacciones que tenemos y las decisiones más pequeñas pueden moldear nuestro destino.

Past Lives transmite un mensaje muy poderoso: estamos exactamente donde debemos estar. Cada giro, cada instante de alegría y cada tristeza, han contribuido a convertirnos en las personas que somos hoy. Es un recordatorio de que nuestro viaje, con todos sus altibajos, es esencial para nuestra evolución personal.

La cinta ha sido acreedora de cinco nominaciones a los Globos de Oro: Mejor Película Dramática, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Actriz en una Película de Drama (Greta Lee). Aún no se encuentra disponible en todos los países pero la puedes adquirir en Amazon Video, Apple TV y Google Play Movies.