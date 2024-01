¿Will Smith en Matrix? Los actores que rechazaron papeles icónicos que hubieran cambiado su carrera

Para muchos actores, aceptar o rechazar un papel puede significar la diferencia entre el éxito y el olvido y Hollywood está llena de historias de papeles rechazados o casi rechazados que se han vuelto míticos. Desde Will Smith como protagonista de “Matrix” hasta Jenna Ortega negada a aparecer en “Merlina”, te contamos todo sobre estas fascinantes historias.

Leonardo DiCaprio, el eterno Jack Dawson de “Titanic”, inicialmente dudó en aceptar el papel del héroe romántico. Consideró el proyecto “aburrido”, pero gracias a la persuasión del director James Cameron, finalmente se unió al éxito cinematográfico que fue un antes y un después en su carrera

Actores y actrices que enfrentaron decisiones claves en sus carreras

La joya de la corona de las decisiones cinematográficas puede haber sido la de Will Smith. Después de aceptar “Día de la Independencia” y rechazar “Hombres de negro” en primera instancia, Smith se encontró ante la oportunidad de protagonizar “Matrix”. A pesar de la persuasión de los hermanos Wachowski, Smith optó por no formar parte de la película.

Jenna Ortega, la protagonista de la exitosa serie de Netflix “Merlina”, inicialmente rechazó la oferta para interpretar a la hija de Homero y Morticia en una moderna versión. El miedo a comprometerse con otro programa de televisión la hizo dudar, pero la participación de Tim Burton en el proyecto cambió su perspectiva.

En el caso de Arnold Schwarzenegger, el icónico Terminator estuvo a punto de no tener su rostro. Schwarzenegger se resistió al papel, argumentando que el personaje tenía pocas líneas de diálogo. Sin embargo, el director James Cameron lo convenció asegurándole que no solo sería el villano número uno, sino también el héroe, marcando así el comienzo de una exitosa franquicia.

Decisiones que cambiaron una carrera

Así como James Cameron tuvo que convencer a DiCaprio para “Titanic”, también intentó hacer lo mismo con Matt Damon para la primera entrega de “Avatar”, ofreciéndole el papel principal y un porcentaje de la taquilla mundial, cosa que Damon dejó pasar y acabó perdiéndose de más de 200 millones de dólares.

Finalmente, el actor que probablemente ha dicho que no a grandes papeles más veces ha sido Eddie Murphy, quien en el pico de su carrera dijo que no a “Cazafantasmas”, “Rush Hour” junto a Jackie Chan, “El chofer y la señora Daisy” y su decisión más infame, darle el no a “Quién engañó a Roger Rabbit?”