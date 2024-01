Camilísima habló de las consecuencias que le trajo un rumor esparcido por Sebastián Ramírez

La joven periodista que participó del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, Camila Campos más conocida como Camilísima, se confesó en el programa “Sin Dios Ni Late”, animado por Daniel Fuenzalida. Ella aclaró uno de los rumores que circuló este año sobre su vida amorosa: que se involucró con Alexis Sánchez.

Esto sucedió en el contexto de los comentarios que ha recibido en su contra, y ella precisó que sólo le molestan cuando vienen de alguien a quién le tiene estima. El animador le consultó si es que le importaría si esto viniera de parte de Sebastián Ramírez, su expareja.

“Sí, así como me importó cuando él dijo que yo llevaba un año con Alexis Sánchez, y eso es totalmente falso. Yo estaba con él (Sebastián) hace un año”, recordó la joven.

Las repercusiones de la mentira de Sebastián

Ella reveló que este rumor tuvo repercusiones en su vida familiar. “Imagínate que yo llego a la casa de mi mamá a almorzar con ella, como lo hago todos los domingos, y mi mamá me reta, me dice: ‘¿Cómo se te ocurre? Haberle sido infiel a Sebastián, ese niño estuvo acá hace un año, pasó la Navidad con nosotros’”, contó.

La periodista le preguntó a su madre por qué creía lo que decía Ramírez, y ella le contestó que el chico reality lo había dicho en televisión. “Él dijo en televisión que llevabas un año, tú estabas con él y a la vez (con el otro). Yo no te enseñé esos valores”, continuó su madre.

Campos le insistió a su madre para que le creyera, “yo le dije: ‘mamá eso es mentira, yo no sé por qué habla eso’”, le aclaró a su madre. Ella especuló que quizás lo leyó en la prensa, pero no tenía certeza de dónde sacó ese rumor, “pero de que me dolió, me dolió”, añadió.

Camilísima contó que sacó un comunicado en sus redes sociales para aclarar la situación, debido a que esto también le podría traer consecuencias a Alexis Sánchez, con quién aseguró que ha compartido, pero no ha pasado algo más allá.