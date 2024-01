Camilísima se emocionó al recordar su relación con Sebastián Ramírez: “Es triste porque es luchar contra el amor”

La primera eliminada de “Tierra Brava”, Camila Campos más conocida como Camilísima, estuvo de invitada en el programa de conversación de Zona Latina animado por Daniel Fuenzalida, “Sin Dios Ni Late”. En este espacio habló de su relación con el polémico chico reality, Sebastián Ramírez.

En el programa le mostraron fotos con su expareja, lo que la emocionó. “Fue una etapa muy bonita en mi vida, fue en la pandemia. Nuestra relación tuvo de todo. Bueno, me doy cuenta al final del día que esos amores que son tan complejos, tan pasionales, no son los que tienen que durar para toda la vida”, partió.

“Ahí uno se tiene que sacrificar por el equipo y decir ‘sabis qué, esto no da pa’ más y tenemos que cada uno buscar la felicidad y la estabilidad’”, agregó Camilísima, dando a entender que ella fue quien terminó la relación.

“Es triste...”

Campos contó que existieron varios quiebres en la relación, los cuales eran largos. Incluso ella inició otro pololeo en esas separaciones, al igual que él. “Pero, siempre volvíamos a conectar”, aseguró.

El animador le consultó si es que era una relación tóxica, y ella señaló que “puede que en algún momento se haya tornado un poco tóxica, sí”.

“Es triste porque es luchar contra el amor y decidir sacárselo, meterlo en un refrigerador y decir...”, confesó emocionada. Camilísima señaló que ha sido su relación más importante, pero aclarando que sólo ha tenido dos relaciones en su vida.

De igual forma, Camila Campos contó que prefirió no ver “Gran Hermano” por salud mental, y que recibió mucho odio en redes sociales por su relación pasada con Sebastián. Ella señaló que no le afectó debido a que no fueron comentarios que llegaban de alguien a quien estima.