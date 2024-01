La dejaron con los crespos hechos: Cathy Barriga contó que la Municipalidad de Viña no la dejó ir a la Gala del Festival

Cathy Barriga reveló que en una ocasión la Municipalidad de Viña del Mar no la dejó ir a la Gala del Festival de Viña del Mar, siendo que ella se había ganado pasar por la alfombra roja.

En el más reciente episodio de “Me Late”, la panelista del programa explicó que en aquella ocasión había conseguido un pase para el evento tras ser elegida como la mejor vestida del en un antiguo programa de televisión llamado “Maldita Moda”

“Hace poquito, cuando fui Alcaldesa, me gané la oportunidad también de ir (...) Me llegó la invitación y yo estaba llamando a la Municipalidad de Viña del Mar y me bajaron. La alcaldesa (Virginia Reginato) no quiso porque dijo que no podían ir políticos, y eso que iban concejales”, recordó.

“Yo no dije nada porque tenía un rol”, aseguró la exchica Mekano, ya que en esos momentos aún tenía un importante puesto en la comuna poniente de la Región Metropolitana.

Tras escuchar esta revelación, sus compañeros le consultaron sobre si se había quedado con el vestido y los zapatos listos para el evento, a lo que respondió: “Sí, los tenía”.

Asimismo, reclamó que siempre han pasado personajes del mundo de la política por la alfombra roja y que a ella le llegó la invitación directa desde Chilevisión.

“Tengo una pregunta, si ganaste esto: ¿Por qué tu no tomaste ese premio y te presentaste? ¿Para qué llamar a la alcaldesa?”, le dijo Daniel Fuenzalida al oír sus reclamos.

“Porque la organización es municipal también y porque no quería pelear, por eso no fui. Justamente para evitar problemas”, sentenció Cathy Barriga.