La serie más triste está en Netflix, tiene apenas 6 capítulos y te hará llorar desde el inicio

En 2021, una serie de animación para adultos italiana, de contenido cínico y dramático, contradecía todas las reglas del marketing convirtiéndose en una de las series más valoradas del año tras su estreno en Netflix.

El boca a boca y su indiscutible originalidad y frescura la llevó a ser la serie más vista. ‘Cortar por la línea de puntos’ fue un fenómeno global y, dos años después, la historia se repite con una nueva serie de su creador, el artista italiano Zerocalcare: ‘Este mundo no me hará mala persona’ es, al mismo tiempo, una segunda temporada y una miniserie independiente.

Los personajes protagonistas de la serie de animación para adultos de Netflix son los mismos, pero la historia es completamente nueva y no hace falta haber visto ‘Cortar por la línea de puntos’ para disfrutarla.

El alter ego y la inestabilidad

Ambas series nos presentan a Zero, alter ego del creador, un treintañero (más cerca de los 40 que de los 30) que vive en un barrio periférico de Roma y lidia con los problemas de la juventud mediterránea: inestabilidad financiera, crisis de identidad, falta de oportunidades y un discurso social muy marcado, consciente y realista.

Mientras ‘Cortar por la línea de puntos’ se centraba en los miedos e inseguridades personales de Zero, con un armadillo haciendo las veces de ‘Pepito Grillo’ como su voz de la conciencia, ‘Este mundo no me hará mala persona’ abarca temas sociales bastante más amplios.

Entre los temas que toca está el auge de la extrema derecha en los barrios obreros, la crispante manipulación mediática de los medios de comunicación, la inmigración, la hipocresía política, la precariedad laboral... Sin olvidar su humor punzante y su conciencia social.

El mensaje

En estos nuevos capítulos, el grupo de amigos se amplía con el regreso de un viejo colega al barrio, Cesare, que lleva 20 años desaparecido. Sin embargo, su vuelta traerá consigo un nuevo dilema para los protagonistas y sobre todo para Zero, que como en ‘Cortar por la línea de puntos’ tendrá que hacer memoria y darse cuenta si hizo todo lo que pudo haber hecho cuando sus amigos lo necesitaban.

Destaca el portal Fotograma que tanto la primera como la segunda serie de Zerocalcare, aunque toquen temas como el suicidio, la política o las drogas, en realidad de lo que tratan es de la amistad. De caminar al mismo ritmo que el que tienes al lado y de no dejar a nadie atrás.