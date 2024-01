“Me da mucha ansiedad la gente”: Cony Capelli habla sobre su salud mental tras su paso por “Gran Hermano”

Constanza Capelli se convirtió en la nueva invitada del capítulo estreno de “Sin Editar”, programa de Pamela Díaz. La ganadora de “Gran Hermano” habló sobre las consecuencias que le dejó estar en el encierro de Chilevisión.

Cabe recordar que la bailarina fue una de las participantes que más estuvo dentro de la casa-estudio ubicada en Argentina, donde vivió por casi seis meses.

Según sus palabras en el espacio de YouTube, esta situación le afectó mentalmente puesto que volver a la realidad nunca es fácil.

“¿Cómo fue volver a la vida real? ¿Qué te pasó?”, le consultó la “Fiera”.

“Ansiedad igual, fue abrumador y mucho (...) El impacto de cuando salí del aeropuerto y estaba toda la gente ahí, de no haber visto a nadie, solo a mis compañeros durante estos seis meses”.

Estas generaron que “todavía a mí me cuesta sociabilizar. Me da mucha ansiedad la gente, el tumulto. Por eso, es que todavía sigo súper aferrada al ‘Distrito’, mi grupo con el que estaba adentro, porque fue muy fuerte lo que vivimos y solamente nos entendemos entre nosotros”, explica Capelli.

“Nos sentimos muy cómodos entre nosotros y por eso me cuesta mucho sociabilizar con otras personas, yo creo que eso fue lo que más me costó”.

De hecho aseguró que “el simple hecho de saludar a alguien, altoque me ponía tiritona. De hecho, cuando recibí el (premio) Like Media Awards la mano me tiraba, me pongo muy nerviosa”.

Finalmente, Constanza Capelli y Pamela Díaz hablaron de la importancia de seguir un tratamiento médico luego de ser parte de programas de este formato.