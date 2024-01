“No sé si traer a un niño a este mundo por cómo está la cosa”: Dj Méndez dio su sincera opinión sobre la situación nacional

Dj Méndez no se guardó nada y fue sincero al expresar que se encuentra preocupado por la situación actual de nuestro país. Eso sí, aseguró que no está seguro de querer formar una familia con su nueva pareja, Beatriz Fuentes.

Sus declaraciones se dieron en una conversación con Kike Morande, en donde fue consultado sobre si se iría del país: “Suecia es muy lindo, pero prefiero Chile para vivir porque me gusta más el movimiento y la bulla. Allá es todo muy ordenado”.

“Mis hermanos ya están acostumbrados al sistema de allá”, contó.

En ese momento, el animador del espacio online le dijo: “Yo recuerdo haber ido al estadio con mi papá. Hoy no podís”, lamentó.

“Es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo. Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo. Obviamente Chile está mal, la gente está agresiva”, resumió Méndez.

El futuro de Beatriz y DJ Méndez

De hecho,el cantante se está replanteando los planes con su pareja, quien es 16 años menor, asegurando que “no sé si traer a un niño o niña a este mundo por cómo está la cosa. Está violento”.

“A mí me gusta el sur de Chile, en una de esas nos cambiamos a vivir al sur. A una o dos horas de Santiago, toda esa zona me encanta, es súper rico y tranquilo”, aseguró.