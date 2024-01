Alto Spoiler: Nico Solabarrieta reveló qué relación tiene con Guarén y cuando será la fecha de la final de Tierra Brava

Ninguna duda cabe a estas alturas que el vínculo sentimental que se creó entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida como la Guarén, en el encierro de “Tierra Brava” pasó de ser un mediático romance de reality a una incipiente relación amorosa ya fuera del programa de Canal 13.

Algo que la pareja ha demostrado en cada aparición pública que han tenido, principalmente por redes sociales, donde se han dejado ver juntos en salidas a discotecas, carretes con compañeros de “Tierra Brava”, y transmisiones en directo en las plataformas digitales.

Los spoilers de Solabarrieta en “Tierra Brava”

Precisamente en esta última, un Live de Instagram de Guarén, fue donde el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara dio claras luces respecto de la relación amorosa que ahora mantiene con Valentina y, como no, dejó unas impresionantes revelaciones del reality de Canal 13.

Pamela Díaz se defendió de las acusaciones de bullying: “Uno no va a estar explicándole a la gente cómo es mi forma de ser”

“¿Son pololos?”, fue la primera pregunta de sus seguidores que la joven leyó en la transmisión de Instagram, y que prontamente Nicolás se encargó de aclarar una vez que la aludida le consultó en directo si “¿somos pololos?”.

“Todavía no (...) pero lo vai (sic) a ser”, sinceró el exfutbolista, quien junto a Guarén aclararon además que una bolsa que tenían en el departamento de Nicolás, donde grabaron el live, no tenía ningún tipo de droga, como especularon algunos de sus seguidores. “No, nosotros no fumamos marihuana”, aclaró Guarén.

Y al tercer día... seguían tomando: Participantes de “Tierra Brava” continúan carreteando y ahora se les unió Arturo Longton

“No vivimos juntos, pero prácticamente yo igual decidií vivir acá, jajajá. Por lo que ven, no tengo ropa, no tengo nada acá, pero vivo acá porque quiero”, cerró.

Tras ello, el deportista se mandó un spoiler de aquellos, al afirmar que la final del reality de Canal 13 “creo que será en abril”.

“En abril, pero creo que no lo puedo decir, jajajá”, completó el joven, dándose cuenta de la indiscreción cometida ante los miles de fanáticos conectados al live de Guarén.

¿Sigue la mala onda?: Luis Mateucci contó la firme sobre su actual relación con sus excompañeros de “Tierra Brava”

“Él es un hombre increíble”: La Guarén se sinceró sobre su incipiente romance con Nicolás Solabarrieta

Ya sobre el final, la pareja también abordó una de las más recientes polémicas que se dio en los programas faranduleros debido a la inesperada ausencia de Uriel del carrete XL que gran parte de los chicos reality iniciaron el viernes pasado en la casa de Miguelito y prosiguieron el sábado en una fiesta electrónica en la Quinta Región.

“¿Por qué ni fue Futuro (Uriel) a la junta?”, leyó Guarén, consulta que Nicolás saldó con un contundente “porque estaba trabajando. Estaba en un evento”.