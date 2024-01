“Amo La noche es nuestra”: Pamela Díaz aclara si volvería a trabajar con Jean Philippe Cretton

Acaba de firmar un millonario contrato con una casa del retail por dos años. Fue una de las mejores pagadas en el reality Tierra Brava y está llena de proyectos personales. Pero, Pamela Díaz no le cierra las puertas a ningún trabajo, incluso si debe laburar con su ex Jean Philippe Cretton. Todo, por el futuro de su hija Pascuala.

Así lo indicó en conversación con Publimetro, confesando que sí estaría dispuesta a compartir pantalla con el animador de Podemos Hablar, con quien tuvo una relación de cuatro años.

[ ¿Darán el sí?: Aseguran que Repenning y Priscilla Vargas confirmarán romance en gala de Viña ]

-Pamela, hay rumores que volvería el programa La noche es nuestra. ¿Volverías a trabajar con Jean Philippe Cretton?.

-”¿Por qué no? Fue la directa respuesta.

“Yo necesito trabajar 19 años más. Tengo a Pascuala y amo La noche es nuestra”, confesó.

Sus palabras surgen luego que se especulara que ejecutivos estaban estudiando la idea de revivir el programa nocturno conducido por Felipe Viel, JP Cretton y La Fiera. Espacio de CHV donde se conoció la pareja, dando inicio al romance.

Ahora, ante un posible retorno de La noche es nuestra, confesó que “yo supe que (Alexis) Zamora lo quería de vuelta en el 13. Habló con Felipe y con Jean parece, pero no sé qué pasó. Amo La noche es nuestra y siempre dije que ‘si no lo hacemos los tres, no se hace, por lo menos de mi parte. Y si quieren revivirlo con otras personas no será lo mismo. Eso siempre se lo dije a Zamora y a mis dos compañeros. Así que feliz de trabajar”, sentenció a este medio.

“Lo encontraban chulo”

Además, Díaz confesó su profundo interés por sacar adelante “LNEN”, puesto que en un comienzo el programa no era del gusto del canal.

“Tres años pedí que se hiciera y no me pescaron. Hasta que Zamora me dijo ‘démosle’. Yo fui a pedir ese programa y no me pescaban. Hasta a Eva Gómez, cuando estaba en el canal, le dijeron ‘que no venga la Pame’, cuando fui a pedir reuniones”.

Incluso, recordó la ayuda que le pidió a Juan Carlos “Pollo” Valdivia, para que presentara el proyecto al canal y explicara el formato de venta para conseguir auspiciadores. Pero, tampoco le resultó.

“Lo encontraban chulo”, sinceró.

Sin embargo, demostrando su perseverancia, consiguió sacarlo adelante.