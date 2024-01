Ben Affleck vuelve a mostrar “desprecio” por JLo y le aconsejan dejarlo por verse “miserable”

Los Golden Globes 2024 se dieron cita el pasado domingo 7 de enero y se pudo ver a distintas celebridades desfilar en la alfombra roja de la premiación que premia lo mejor del cine. Entre ellas resaltaron Jennifer Lopez y Ben Affleck quienes llegaron juntos pero una vez más el actor ha dado de qué hablar por su comportamiento.

La cantante se robó todas las miradas al llegar con un elegante y voluptuoso vestido rosado de mangas abullonadas al mejor estilo Barbie, robándole protagonista a su esposo quien estaba nominado por su cinta ‘Air’ a Mejor Película Musical o Comedia.

Aunque bien se sabe que Affleck no es amante de este tipo de eventos, una vez más, ha dejado expuesta a Jennifer por la manera en la que caminaba a su lado por lo que internautas le han lanzado algunos consejos a la artista sobre su matrimonio.

El comportamiento de Ben Affleck junto a JLo que no gustó

La pareja conocida como Bennifer suele convertirse en la más comentada en cada uno de las alfombras rojas en las que aparecen, pero lejos de causar un efecto positivo, ha resultado ser todo lo contrario, ante las muestras de enojo, cansancio o fastidio de Affleck, y los intentos de sonreír de su esposa.

Una vez más Ben ha dado la impresión de no ser feliz al lado de Jennifer, puesto que al caminar juntos llevaba sus manos adentro de sus bolsillos, su rostro serio e incomodo, mientras ella tomaba su brazo y posaba para las cámaras.

La poca química y complicidad sigue causando revuelo entre sus seguidores, quienes incluso se han atrevido a comentar que él parece estar obligado con ella, mientras que con Jennifer Garner, su ex esposa, aparece sonriente cuando son captados por paparazzis.

“Cara de arrepentido y resignado”, “Ben asi como…. ‘ya cállate no puedo fingir más!’”, “Creo que lo obligaron a firmar un contrato de no poder terminarla”, “No puedo de tanta felicidad! Me dan ganas de abrazar a ese wey y decirle ‘todo va a estar bien, desahogate’”, “Jennifer te ves mejor sola que acompañada por él”, “Sus manos en los bolsillos indican tooodo”, “Creo que ella sola se vería mejor”, han comentado.

Pese a las habladurías ella llenó de halagos a su esposo al ser cuestionada sobre su vida privada y hasta habló sobre la manera en la que Affleck la ve a ella.

“Me ve como una artista, sabe que voy a expresarme. Él es mi mayor admirador y mi mayor soporte”, sostuvo.