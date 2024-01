“Se ve de 50”: los cambios físicos que se ha hecho Kylie Jenner y por los que la critican

Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron una de las parejas más comentadas el pasado domingo 7 de enero en los Golden Globes tras destilar mieles al sentarse juntos como pareja por primera vez en un evento tan importante.

La modelo y el actor sorprendieron a sus seguidores en 2023 al ser captados en varias oportunidades y aunque han tratado de mantener su romance alejado de los escándalos, lo cierto es que la inesperada relación se roba todas las miradas.

Con un beso y un “te quiero” confirmaron la relación, sin embargo, la hermana menor de las Kardashian se ha llenado de criticas por su apariencia física.

Kylie Jenner y las criticas por lucir “muy vieja”

Kylie Jenner ha logrado posicionarse como una de las mujeres más iconicas del mundo de la moda, además, de la más adinerada de su familia, gracias a su marca de Kylie Cosmetics, la cual la ha posicionado como una de las mujeres multimillonarias pese a su corta edad.

Y es que a sus 26 años, ha logrado forjar todo un imperio. Todo esto lo ha logrado en medio de su maternidad, al ser madre de: Stormi (6 años) y Aire (2 años), quienes son fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Ahora que la influencer se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el protagonista de ‘Wonka’, ha recibido duros comentarios en cuanto a su apariencia, al considerar que aparenta mucha más edad de la que tiene.

Timothée Chalamet and girlfriend Kylie Jenner at the Golden Globes. #GoldenGlobes2024 pic.twitter.com/7e9Dzbhsx4 — Azam Sajjad (@AzamDON) January 8, 2024

Incluso aseguran que si bien es menor que Timothée quien cuenta con 28, “parece su madre” y le piden no hacerse más cirugías estéticas, al considerar que le restan juventud y naturalidad.

Es por ello que los comentarios negativos no se han hecho esperar en redes sociales. Pese a lo enamorados que ambos lucen, hay quienes no le tienen fe a la relación, por ser ella madre de dos niños.

“Para nada me gusta pa’ el, se ve grande corriente y ya divorciada con 2 hijos no manches”, “No inventes se ve súper grande y eso que es más chica que él”, “Parece de más edad como se ha jodido su rostro con tantas cosas”, “Se ve súper grande de edad! No tiene nada de malo!!! Solo que no parece para nada estar en sus 20′s ni los 30′s”, “Timotheé y su mami”, han comentado.

La menor de las Jenner se ha realizado algunas modificaciones en su rostro como ha sido el aumento de su boca, pues paso de tener unos labios bastante finos, a tenerlos voluptuosos. Sus pómulos también lucen mucho más marcados y aunque asegura que lo logra gracias al maquillaje, muchos opinan que es por posibles operaciones.