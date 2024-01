Shia LaBeouf se confirma en Iglesia Católica y planea convertirse en diácono

(Emma McIntyre/Getty Images for HFA)

El actor Shia LaBeouf ha decidido ser diácono de la iglesia católica, según anunció The Hollywood Reporter. El intérprete de 37 años ya habría llevado a cabo el sacramento de la confirmación el pasado domingo y ahora quiere llegar más lejos en la doctrina de esta religión cristiana.

De acuerdo con la información brindada por el citado medio, LaBeouf habría encontrado inspiración para tomar este nuevo rumbo en su vida luego de su papel en Padre Pio, impulsado además por sus problemas de alcoholismo y su polémica con la cantante Twigs.

El actor quiere ser diácono en el futuro

Ahora, el actor quiere convertirse en diácono “en algún punto del futuro”, según fuentes de THR. Es importante recordar que en la Iglesia Católica, los diáconos son miembros del clero ordenados, pero su función y papel difieren de los sacerdotes y obispos. Los diáconos son ordenados para el servicio y la caridad, actuando como intermediarios entre la comunidad y la jerarquía eclesiástica. Pueden realizar ciertos sacramentos, como el bautismo y el matrimonio, y tienen el poder de predicar. Además, se espera que los diáconos participen activamente en obras de caridad y sirvan a la comunidad en diversas capacidades.

Los diáconos también pueden ser célibes o estar casados, pero si están casados, deben haber contraído matrimonio antes de ser ordenados. Esta práctica es diferente de la de los sacerdotes, quienes, en la tradición latina de la Iglesia Católica, generalmente toman un voto de celibato.

LaBeouf ha tenido unos años complicados luego de que, en 2020, a través de The New York Times, se reportara que la cantante británica FKA Twigs lo había demandado. Ella aseguró que el actor, que en el pasado había sido su pareja, la sometió a una relación llena de abuso, incluyendo del tipo sexual. No fue la primera vez que Shia se involucró en un escándalo, pero si añadió más manchas a su reputación, que en el medio le ha concedido la etiqueta de “complicado”.