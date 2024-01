El significado oculto detrás de los aretes que Jennifer López usó en los Golden Globes 2024

(Christopher Polk/Golden Globes 2/Golden Globes 2024 via Getty Ima)

Jennifer López y Ben Affleck desfilaron por la alfombra roja de los Golden Globes 2024, a pesar de que no fueron invitados, y algo que llamó la atención es que ambos lucieron radiantes con los outfits que eligieron.

Destacó que la ‘Diva del Bronx’ llamó los aretes que portó, aquí te contamos por qué son especiales.

El look de Jennifer López en los Golden Globes 2024

La actriz no pasó desapercibida al lucir un largo vestido de tono rosa ceñido al cuerpo, al que añadió una especie de chaqueta adornada con llamativos detalles florales.

Gracias a esta elección de atuendo, JLo ha sido reconocida como una de las mejor vestidas en la fala- No obstante, cabe destacar que este conjunto aún guarda un significativo secreto.

López optó por llevar unos pendientes de colibrí de la exclusiva marca Boucheron. Estos accesorios no solo se complementaron perfectamente con el elegante vestido, sino que también llevan consigo un significado emotivo vinculado al futuro de su carrera, específicamente con su próxima película titulada “This is me... Now” (Esta soy yo... Ahora).

“Mis pendientes tienen un colibrí, es temporada de colibríes. Como verás, son pequeños guiños de mi proyecto, sabrás lo que significan cuando veas la película... Sale en Amazon el 16 de febrero”, declaró la artista al portal Extra.

¿Cuál es el significado de los aretes?

En el primer vistazo, el avance de su película está repleto de estas pequeñas aves, y simultáneamente, la cantante y actriz ha expresado que los percibe como “mensajeros de amor”.

Por esta razón, se especula que los pendientes y la presencia de colibríes son una alusión a Ben Affleck, el eterno amor de Jennifer López.

Aquí te compartimos el tráiler de la cinta, para que veas qué es lo que prepara la artista para todos sus fans muy pronto.