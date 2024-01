Jonathan Majors rechaza culpabilidad y se mantiene con convicción de que volverá a Hollywood

El actor Jonathan Majors no cree que su carrera esté muerta todavía. Pese a que un jurado lo encontró culpable de agredir y acosar a su ex pareja tras un altercado en marzo del año pasado y toda la opinión publica parece estar en su contra, el exactor de Marvel ofreció una nueva entrevista en donde rechaza su veredicto de culpabilidad y además asegura que volverá a Hollywood.

En una conversación con el programa Good Morning America, Majors lamentó haber sido encontrado culpable de los cargos por agresión en su contra. Él cree que la evidencia, tanto la que su defensa presentó, como la que mostró la fiscalía de Nueva York, no prueba nada. Al contrario, cree que lo único que queda claro es que su relación con Grace Jabbari, la mujer a la que agredió, siempre fue tóxica.

El actor ofreció sus primeras declaraciones después del veredicto

“Fui descuidado con su corazón, pero no con su cuerpo. Nuestra relación no era saludable y eso se reveló con el tiempo. Debí ser valiente y decir ‘No, esto no está funcionando’ y debí irme. Pero no lo hice. [Cuando le preguntan si alguna vez ha golpeado a una mujer] Jamás. Mis manos jamás han tocado a una mujer”, expresó.

Desde que la entrevista fue anunciada a finales de la semana pasada, muchos internautas señalaron que tiene un curioso parecido con la sátira de The Boys, la serie de Prime Video que parodia a Hollywood y los escándalos de sus estrellas con bastante frecuencia, desde un ámbito del mundo de los superhéroes, algo relacionado con Majors, que solía trabajar para Marvel. Además fue la cadena ABC la que transmite este programa, y la misma es propiedad de Disney, corporación que lo retiró de la franquicia de Marvel tras ser encontrado culpable.

Majors también rechazó las acusaciones por comportamiento abusivo de otras parejas que recopiló la revista Rolling Stone en junio del año pasado. En una investigación, ese medio citó a diferentes fuentes anónimas de relaciones sentimentales y laborales que lo describen como un hombre violento. En esta aparición, él desestima esa caracterización y lamenta si fue “un patán” cuando estaba en sus veintes.