¿Margot Robbie y Emma Stone son enemigas? Así surgió la “rivalidad” que divide a los fans

La 81ª edición de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton sigue dando mucho de qué hablar, sobretodo por las sorpesas de la noche. Si bien se esperaba que fuera una gran noche para Oppenheimer, Poor Things terminó por “arrebatarle” los galardones que Barbie tenía “asegurados”.

Emma Stone le ganó a Margot Robbie llevándose el premio a la Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia por Poor Things, la cual también se llevó el premio a la Mejor Película - Musical o Comedia en los Globos de Oro 2024. Estos fueron dos triunfos “robados” a Barbie, lo que despertó de nueva cuenta el tema sobre la supuesta rivalidad que tendrían Stone y Robbie.

Poor Things, que parodia el mito de Frankenstein, está protagonizada por Emma Stone como Bella en la película, una mujer de la época victoriana a la que le dieron un cerebro de feto para devolverla a la vida. Los críticos y el público apreciaron mucho su actuación en la película.

La actuación de Stone recibió elogios de la crítica y se anticipó que tendría una dura competencia con Robbie, cuyo papel en Barbie también atrajo la atención mundial. La película, dirigida por Greta Gerwig, batió numerosos récords y recaudó 1.440 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, Barbie no se fue con las manos vacías pues ganó el premio por logros cinematográficos y de taquilla, mientras que la canción ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish y Finneas O’Connell que aparecen en la película ganó el premio a la Mejor Canción Original - Película.

Así ha sido la supuesta rivalidad entre Emma Stone y Margot Robbie desatada por los fans

Margot Robbie La actriz ha estado casada con Tom Ackerley desde 2016 (Chung Sung-Jun, Matt Winkelmeyer /Getty)

Emma Stone es una de las actrices consentidas de Hollywood por su carisma y gran sencillez. A pesar de que no está muy activa en redes sociales, en pantalla sorprende con un talento nuevo. No importa si es una cinta de comedia al estilo Easy A, volar entre rascacielos al lado del mismísimo Spider-man o cantar y bailar como en La La Land, Emma deja claro que está dispuesta a estar en la cima.

Por su parte, Margot Robbie se ha hecho de un gran nombre en cintas Once Upon a Time in Hollywood, El Lobo de Wall Street y I, Tonya, además de que se ha apropiado del papel de Harley Quinn a su modo ya que le dio su propia esencia, convirtiéndose en una de las figuras femeninas favoritas del momento.

El problema se desató por comentarios que decían que lo únicos papeles que Margot podía obtener eran aquellos que Stone rechazaba.

En 2015, Robbie ya estaba ganando reconocimiento por su participación en la cinta The Wolf of Wall Street pero al año siguiente, pasó sin pena ni gloria en la cinta Tarzan, la cual originalmente protagonizaría Emma Stone. Unos años más tarde, ambas actrices volvieron a dar de qué hablar porque Stone rechazó participar en la cinta Babylon por temas de agenda, lo que le dio la oportunidad a Margot Robbie. Aunque la cinta obtuvo varias nominaciones y premios, las opiniones respecto a la actriz estuvieron muy divididas.