“¡No eres un niño!”: La Chama tuvo feroz encontrón con Miguelito por hablar de Shirley Arica en ‘Tierra Brava’

Alexandra “Chama” Méndez y Miguelito protagonizaron una fuerte discusión después de un comentario que lanzó la venezolana en contra de Shirley Arica. Todo esto ocurrió en el último capítulo de Tierra Brava.

El enfrentamiento entre ambos ocurrió en la cocina mientras varios de sus compañeros -incluida Shirley- estaban en una actividad.

En ese momento, la venezolana le dijo a Daniela Aránguiz “¿Tu crees que Shirley va a lavar un plato?”, pregunta que la aludida respondió diciendo “Bueno no digamos mucho porque van y estos se lo toman a mal, las personas que están aquí y se lo dicen”.

Al escucharlas, Miguelito le dijo a Chama que “mejor díselo en la cara”.

“No, yo se lo digo. ¿Tu crees que no le digo las cosas a la gente a la cara? Pero tomarle mucha importancia por decirle que lave un plato. Relájate, Miguelito, por favor”, le lanzó la venezolana al comediante.

“Pero no andes tirando palos…”, dijo el humorista, tal como consignó La Cuarta.

[ LEE TAMBIÉN: Claudia Schmitd aseguró que Miguelito “no tiene ningún problema con su señora” ni está con apoyo psicológico ]

“Compórtese”

Chama no quedó indiferente a las palabras de Miguelito y dijo: “Pero, ¿yo acaso te ando buscando a ti un problema? Pero igual que ella (Shirley) está tirando palos y por qué no le dices nada. Tú sí tienes un problema conmigo. Ay, Miguelito, déjalo así”.

“Pero, ¿por qué eres así, Chama?”, le preguntó el ex Morandé con Compañía.

En ese momento, La Chama le recordó que “tú ayer escondiste los panes y no tienes las santas bolas de decírselo a Guarén en la cara, así que no te creas tú el buenito, porque no lo eres”.

Aunque Miguelito dijo que según él había guardado esos panes para sus compañeros y disparó “si no sabes, tampoco hables”.

“Lo voy a dejar aquí el tema, Miguelito, no pienso pelear contigo. Tu eres un hombre, entonces no me estés lanzando puntas porque yo soy una mujer, porque no eres un niño, hermano. Usted es un hombre, usted no es un niño. Compórtese”, cerró Chama.