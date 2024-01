“Aún me trata como su bebé”: Agustina Pinilla revela cómo se lleva con su madre, Gissella Gallardo

Gissella Gallardo contó que por estos días se encuentra junto a su hija mayor, Agustina Pinilla, de 18 años, practicando para el examen de conducir que la joven rendirá dentro de los próximos días.

Por eso, la exesposa de Mauricio Pinilla le prestó su vehículo para que Agustina pueda practicar, ya que la joven ha manifestado su deseo de tener su propio carnet de conducir.

“No sé en qué momento ocurrió este cambio de la Agus, de ser pequeña a ser una adulta. Se me pasaron los años muy rápido. Al ser ella la mayor y estar viviendo con ella este aprendizaje de verla crecer, igual muchas veces chocamos. Me dice que aún no asumo que ya es grande”, comentó Gisella en una entrevista que dio a Las Últimas Noticias (LUN).

“La amo más que a nada”

En la misma entrevista de Lun, apareció la joven Agustina, revelando cómo siente su actual relación con su madre.

“La relación con mi mamá es bacán. Ella es una supermamá, compañera. Me cuida mucho y es muy cariñosa. Siempre está para nosotros y sé que puedo contar con ella incondicionalmente”, afirmó.

Como toda adolescente, reconoció que tiene ciertas diferencias con su mamá, pero saben como superarlas.

“Solo a veces discutimos porque le cuesta entender que ya crecí y me trata aún como su bebé. Eso les pasa a todas las mamás y la entiendo. La amo más que a nada”, finalizó.