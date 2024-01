Daniela Aránguiz le rayó la cancha a Shirley por Arturo Longton: “Si no eres plato de segunda mesa de nadie..:”

Arderá troya en el capítulo de este miércoles en ‘Tierra Brava’, donde Daniela Aránguiz repasará a Shirley Arica por su actual situación amorosa con Arturo Longton.

Todo partió cuando junto a Luis Mateucci, increparon a la peruana por negarse a bailar con Jhonatan Mujica en una actividad. z

“Pero es que él se sintió mal”, le insistía el argentino, pidiendo explicaciones de los motivos que tuvo para rechazar al modelo.

En ese tira y afloja, Shirley se aburrió y le dijo que no quiso bailar por Mujica porque le ofreció bailar luego de que invitara a otra compañera, y “yo no soy plato de segunda mesa de nadie”.

Eso causó que Daniela Aránguiz se metiera más aún en la discusión y le lanzara una advertencia: “Si no eres plato de segunda mesa de nadie, entonces no vayas al chiringuito porque Longton está casado”.

“Ese es mi problema, no el tuyo”, le contestó molesta Shirley, quien se retiró de la habitación.

Longton entre la espada y la pared

Tras haberse retirado de la prueba de salvación en “Tierra Brava” por su lesión, Arturo Longton meditó sobre su actual situación sentimental dentro del encierro y tuvo un momento de sinceridad con sus compañeros.

“Yo no quiero que Shirley me guste, pero es inevitable, es así no más. Tengo una señora que la amo, y eso es, por eso yo trataba de alejarme de Shirley, y ella se daba cuenta, porque no quería caer en la huevada. No puedo, está mal. Tengo claro que no voy a cruzar el límite, pero va a doler cada vez más afuera, y lo que menos quiero es causar dolor afuera”, confesó “La Leyenda”.

Acto seguido, Shirley se juntó con Arturo a conversar sobre lo que puede ocurrir en el duelo de eliminación.

“Es nuestra última noche de conversa si me va mal mañana, que es lo más seguro”, reconoció Longton, a lo que la peruana le respondió con un besó en la cara, totalmente apenada.