Ésta es la cinta que supera a ‘La sociedad de la nieve’: narra los mismos hechos de forma diferente

El 2024 llegó y Netflix ya ha sorprendido a los usuarios añadiendo grandes títulos a su plataforma como ‘La sociedad de la nieve’. La película ya es una de las más comentadas de lo que va del año (y apenas se estrenó el 4 de enero) por tratarse de una producción inspirada en una novela que narra una historia real sin embargo, también ha traído de vuelta una cinta que trata de lo mismo pero de forma diferente.

Del director J.A, Boyen, La sociedad de la nieve cuenta la extraordinaria historia real del accidente aéreo de los Andes en 1972 y la valiente lucha de los pasajeros por la supervivencia a lo largo de 72 días brutales. Sólo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivan al accidente.

Hubo dieciséis supervivientes del accidente aéreo de 1972 y de los 72 días siguientes en el terreno gélido y peligroso de la Cordillera de los Andes. El destino del vuelo uruguayo era Chile, mucho más cálido, donde dos de los sobrevivientes, Roberto Canessa y Nando Parrado, caminaron milagrosamente y fueron descubiertos. Inicialmente, varios pasajeros sobrevivieron al accidente aéreo, pero murieron debido a las temperaturas bajo cero y a múltiples avalanchas.

La sociedad de la nieve El relato definitivo de la tragedia de los Andes (Netflix)

La cinta está basada en la novela escrita por Pablo Vierci y se cuenta principalmente a través del punto de vista del jugador de rugby Numa Turcatti. “Descubrí el libro mientras preparábamos Lo imposible e inmediatamente pensé que quería convertirlo en una película. Elaboramos el proyecto durante un período de más de 10 años, desarrollando un enfoque de la historia mientras trabajamos en estrecha colaboración con Pablo Vierci”, dijo el director de la cinta a Netflix.

‘¡Vive!’, la cinta sobre el mismo accidente de la que todos están hablando ahora

“En 1972, un equipo de rugby de Sudamérica viaja a Chile para jugar un partido. A medida que se acercan, se estrellan en las montañas de los Andes y luchan por sobrevivir. Tienen que pasar por comerse a sus seres queridos, avalanchas y encontrar la cola del avión para conseguir el transmisor ya que las baterías están en la cola”, reza la sinópsis oficial.

¡Vive! es una película biográfica estadounidense de 1993 basada en el libro de Piers Paul Read de 1974 Alive: The Story of the Andes Survivors, que detalla el accidente de un equipo de rugby uruguayo a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en las montañas de los Andes el 13 de octubre de 1972.

Escenas de 'La sociedad de la nieve' | La cint de Netflix que narra la tragedia en Los Andes (Netflix © 2024)

Filmada en las montañas Purcell en Columbia Británica, la película fue dirigida por Frank Marshall, escrita por John Patrick Shanley y narrada por John Malkovich. Cuenta con un elenco que incluye a Ethan Hawke, Josh Hamilton, Vincent Spano, Bruce Ramsay, John Haymes Newton, Illeana Douglas y Danny Nucci. Uno de los supervivientes, Nando Parrado (interpretado por Hawke en la película), actuó como asesor técnico de la película.

Aunque ambas cintas narran los mismos hechos, existen ciertas diferencias que las separan, como los narradores. Mientras que en la película de Bayona, el narrador es Numa Turcatti (Enzo Vogrincic, la última víctima antes de que se rescatara a los 16 supervivientes) y habla desde el punto de vista de los muertos, en ‘¡Viven!’ está contada por el ‘viejo Carlitos Páez’, a quien John Malkovich dio vida. El texto fue escrito por el propio Carlitos Páez y habla desde la voz de los supervivientes.