Ex de Travis Barker revela el “repugnante” estilo de vida de su ex y las Kardashian

Kourtney Kardashian y Travis Barker están atravesando su mejor momento luego de haberle dado la bienvenida a su primer hijo juntos en noviembre de 2023, por lo que a través de las redes sociales suelen presumir su relación.

Sin embargo, Shanna Moakler, ex del baterista los ha expuesto de la peor manera al revelar detalles de la vida del padre de sus hijos y de las Kardashian, una de las familias más famosas.

La ex reina de belleza expuso a Travis como un hombre alcohólico y criticó la manera en la que intenta “comprar” a sus hijos: Alabama, de 18 años, y a su hijo Landon, de 20, desde que está junto a Kourtney.

Las duras confesiones de la ex de Travis Barker

Durante el podcast de Bunnie OX, llamado ‘Dumb Blonde’, Shanna Moakler, expuso lo que vivió cuando estaba casada con Travis asegurando que tuvo que aguantar sus borracheras y hasta infidelidades, revelando que se fijaba en otras mujeres sin importar su matrimonio.

Lo que nadie esperaba era que acusara a Kim Kardashian, la hermana de la actual esposa de Barker, de ser una de las responsables de que su relación con Barker llegara a su fin, por el supuesto interés amoroso de él.

Travis Barker y su ex esposa Shanna Moakler estuvieron apoyándo a Landon en su juego de baloncesto. pic.twitter.com/0mqGL8zk2a — blink-182 Paraguay (@blink182py) July 31, 2018

Además, criticó cómo desde que se encuentra casado con la mayor del clan ha decidido comprar a sus hijos, llenándolos de lujosos regalos que ella no podría costear, pues intenta que pasen más tiempo con él para quedar como “el mejor padre” con su esposa.

Según mencionó antes de su relación con ella, no estaba tan presente en la vida de sus hijos.

‘”(El dice): ´-Soy el mejor padre, yo soy esto y aquello”, y le dije: “´-Hermano, tú ganas, aquí eres el ganador, tienes todo el dinero y tienes todo esto, eres el ganador’. Les compran Prada, les compran regalos, van a estos eventos y conocen a Kanye y, ya sabes, todas estas cosas importantes y yo no puedo darles eso, no tengo eso. no tengo acceso a eso, no tengo el dinero para hacer eso, no puedo comprarles Prada cada dos semanas y esas cosas, mi casa no es una mansión como la de Travis, no tengo sala de cine. no tengo carritos de golf para que los conduzcan”, dijo.

La situación ha llevado a que Shanna se alejara de sus hijos por ver cómo su deseo por los lujos y la fama, los ha atraído y prefiere darles su tiempo.

“Vayan a hacer lo que tengan que hacer y cuando estén listos, estaré aquí amándolos incondicionalmente y estaré aquí como tu madre y esperaré y eso es lo que estoy haciendo”, agregó.