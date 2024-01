La manicura ‘naked disco’ de JLo es elegante, fácil de hacer y dura mucho ¡Será tu favorita!

Si eres fanática de las manicuras neutras, pero con un toque especial, es muy posible que esta nueva tendencia, capture tu atención y es que promete reinar la próxima temporada de primavera/verano 2024 y Jennifer Lopez nos enseña como usarla de forma elegante.

Elegir entre cientos de posibilidades para tu manicura puede ser una de las cosas más difíciles de enfrentar en el salón, pero aquí te dejamos la tendencia ‘naked disco’ que pos su particular característica, no solo promete adueñarse de la primavera, sino convertirse en un básico gracias a su esencia elegante y glamurosa que no querrás quitarte.

Lo mejor de todo es que las manicuras neutras van con todo, por lo que, combinarla con tus looks ni siquiera se convertirá en un desafío, la verdad es que sus bondades son tantas que un ícono de estilo como la ‘Diva del Bronx’ tenía que sumarse a ellas.

Jennifer Lopez enseña como usar la manicura ‘Naked Disco’

Jennifer Lopez sin duda fue una de las ganadoras del estilo en el primer gran evento del año como los Golden Globes que se llevaron a cabo el domingo 7 de enero, acudiendo a la gala con un impactante vestido de Nicole + Felicia Couture, de forma ceñida estilo sirena con unas mangas de rosas que le aportó volumen y elegancia.

Pero esto no es todo, pues la actriz se llevó la manicura que se convertirá en tendencia la próxima temporada, presumiendo un estilo nude bastante elegante en forma de uña francesa que terminaba con un toque preciso de brillo, combinando dos fuertes estilos del invierno y enseñando como puede usarse en temporadas de calor.

Fue su manicurista Tom Bachik el encargado de elaborar este seductor estilo que promete ser uno de los favoritos de las mujeres y es que, éstas se elaboran a partir de un tono de esmalte traslúcido, casi blanquecino, con toques sutiles de glitter.

¿Qué es la manicura ‘Naked Disco’?

La manicura ‘naked disco’ como su nombre lo indica, brilla por su característica de esmalte en tono nude con aplicaciones de glitter, eso sí, deben cumplir con una regla, deben ser sutiles, justo como se mencionó anteriormente, Tom Bachik, mostró exactamente como se logra el estilo que además de ser fácil de replicar ayuda a estilizar las manos.

No necesariamente debe ser un tono en color beige, puedes usar sus derivados como el rosa, melocotón, marrón u otro color neutro que sea de tu agrado, a este le sumas el toque de glitter. Como su nombre lo dice, ‘Nadek Disco’ trata de imitar la belleza del brillo de las bolas de discoteca, aunque no valiéndose exactamente del los tonos plata o metalizados..